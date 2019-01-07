Пн, 7.01.2019
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  • Фото: скандальный художник, раздевший Кальюлайд, взялся за Меган Маркл

Фото: скандальный художник, раздевший Кальюлайд, взялся за Меган Маркл

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President Kaljulaidist aktimaali teinud kunstnik Toivo Pilt läks nüüd Meghan Markle'i kallale.

ФОТО: Toivo Pilt/PA Pictures/Scanpix

Скандально известный эстонский художник Тойво Пильт опубликовал в своем Instagram фото своей очередной работы. На ней он изобразил графиню Сассекскую в верхе от купальника, а тело Маркл украсил татуировками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Toivo Freeman Pilt (@freemanpilt) on

Бывший муж эстонской светской львицы Трийн Тулеев не в первый раз шокирует публику своими шедеврами. В прошом году не мало шума надела картина, на которой Тойво изобразил президента Эстонии голой и с татуировками по всему телу. 

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