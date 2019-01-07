Фото: скандальный художник, раздевший Кальюлайд, взялся за Меган Маркл
7 января 2019, 10:50
Скандально известный эстонский художник Тойво Пильт опубликовал в своем Instagram фото своей очередной работы. На ней он изобразил графиню Сассекскую в верхе от купальника, а тело Маркл украсил татуировками.
Бывший муж эстонской светской львицы Трийн Тулеев не в первый раз шокирует публику своими шедеврами. В прошом году не мало шума надела картина, на которой Тойво изобразил президента Эстонии голой и с татуировками по всему телу.