Будьте готовы! Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 7 по 13 января 2019 года

11-е число - самый позитивный день из всех: особой активностью отметится творческая энергетика. День пройдет под эгидой положительных эмоций, которые привлекут в жизнь Львов больше удачи.

Не стоит в пятницу сидеть без дела и предаваться грусти, сантиментам и самоанализу. Самокопания и критика в свой адрес не помогут представителям этого знака: наоборот, это может привести к депрессии.

Дева

На фоне чрезмерной энергетической стабильности планет у Дев могут появиться мысли о застое. Полезны прогулки на свежем воздухе, общение с новыми людьми и поиск новых увлечений. Это будет неделя экспериментов, прекрасно подходящая для смены обстановки. Звезды советуют сменить имидж и обновить гардероб.

В начале недели Девам будет проще решить трудные задачи на работе.

Скорость принятия решений может значительно увеличиться из-за активизации шестого чувства. Можно браться за сложные проекты, завершать старые дела, искать новые источники дохода. Главное – не браться за все дела одновременно. Нужно сохранять последовательность и концентрацию внимания.

Весы

Весам удастся победить страхи и комплексы, но только при помощи посторонних людей. Работа в команде - залог успеха для любого представителя этого знака. Сохранить силы и энергию поможет своевременный отдых, а также правильный образ жизни и соблюдение режима сна.

На этой неделе лучше остерегаться таких чувств, как ревность и зависть.

Не нужно также перекладывать ответственность на чужие плечи. Весам пора побыть источником позитива для людей, чтобы те тянулись к ним на протяжении всех семи дней.

Завоевать сердца незнакомцев помогут искренность и жизнелюбие. Не стоит игнорировать просьбы о помощи от коллег, друзей и родственников.

Скорпион

Скорпионам быстро восстановить энергию помогут физические упражнения и дневной сон. Запас сил будет большим, но планеты и звезды не смогут обеспечить быстрое их восстановление. Представителям этого знака потребуется свежий взгляд на жизнь и все происходящее вокруг. Возможно, что далеко не все так очевидно, как кажется.

Враги могут стать друзьями, а друзья - предателями и эгоистами. В такие периоды необходимо быть готовыми ко всему. Скорпионам лучше действовать в одиночку.

Без посторонней помощи проще, потому что не нужно полагаться на других, переживая о том, что кто-то что-то не сделает. Командная работа пока не для Скорпионов.

Не стоит также слушать советы окружающих. Полагаться нужно на собственную мудрость и обостренную интуицию.

Стрелец

Эта неделя станет для Стрельцов временем очищения кармы. Некоторые трудности просто необходимо преодолеть для духовного роста. Они могут быть связаны с любой из сфер жизни, поэтому неурядиц и проблем можно ждать с разных направлений. Со многими из них придется смириться и даже принять как должное. К концу недели череда неприятных событий закончится.