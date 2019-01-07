Будьте готовы! Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 7 по 13 января 2019 года

Василиса Володина – одна из лучших женщин-астрологов в России. Ее прогноз на эту неделю поможет вам победить негативные эмоции и стать продуктивнее в делах и в любви.
Овен
Овнам звезды и планеты подарят удачу в делах. Это будет весьма позитивная неделя, на которой можно заметить некоторые знаки судьбы, посланные Вселенной. Они подскажут, в каком направлении двигаться в случае нестандартного развития событий. Также стоит доверять своей интуиции.
Это прекрасное время для путешествий, поиска второй половинки, смены работы, профессионального направления. Словом, звезды и планеты во всем будут помогать Овнам, поддерживая их начинания.
Единственное, о чем стоит позаботиться самостоятельно - планирование. Вселенная не потерпит хаоса, поэтому потребуется умение распределять силы согласно приоритетам.
Телец
Тельцам стоит научиться мыслить позитивно в любой жизненной ситуации. Даже негативные события могут принести много полезного. Речь идет о мудрости и бесценном жизненном опыте. Некоторые неурядицы ожидаются в финансовой сфере, поэтому крупные приобретения пока лучше перенести. На работе и в учебе все будет гладко, если следовать своим убеждениям и не менять планов.
Благоприятными занятиями с 7 по 13 января будут получение знаний, поиск второй половинки на просторах Интернета, недалекие деловые поездки и встречи со старыми друзьями и дальними родственниками.
Гармоничное взаимодействие планет подарит Тельцам радость и повысит энергетику этих людей. Это значит, что полезными будут физические упражнения и спорт.
Близнецы
Невероятный позитив, исходящий от звезд и планет, поможет Близнецам избавиться от негативных вирусных программ, засевших в сознании. Людям этого знака стоит заняться вплотную своими мыслями и психологическим комфортом. Нужно окружить себя максимально приятными людьми.
В работе и бизнесе Близнецов ожидают небольшие неурядицы, которые получится решить не только с помощью трудолюбия, но и хитрости. Удачны домашние дела, покупка мебели, выброс старого ненужного хлама, начало ремонта.
Близнецам, которые почувствуют недомогание и подавленность, лучше почаще находиться дома, окружив себя любимыми людьми.
Рак
Ракам предстоит встретиться с небольшими неурядицами в сфере финансов, но это будут не критичные и опасные проблемы. Звезды советуют не пренебрегать своими обязанностями в эти семь дней. Эта неделя стабильна, потому что планеты поспособствуют укреплению энергетики представителей этого знака Зодиака. Можно браться за самые амбициозные задачи. Главное – не отступать под давлением проблем, чтобы получилось воплотить мечту в реальность.
Физическая активность будет полезной для Раков, потому что благодаря ей можно будет избавиться от негатива и даже от агрессии.
На выходных стоит остерегаться резкой смены обстановки, а также осторожнее отправляться в путешествия и заводить новые знакомства. Лучше заняться чем-нибудь дома – сделать уборку, совершить важные покупки через Интернет, пообщаться со старыми друзьями.
Лев
Это будет время развитой эмпатии. Планеты и звезды увеличат чувствительность Львов, их эмоциональную восприимчивость. Это хорошо скажется на укреплении любви, дружбы и родственных связей. Наверняка предстоит помочь близким, а вот знакомства с новыми людьми могут принести некоторый дискомфорт. Львам стоит избегать людей, которые могут нагружать их негативом.
11-е число - самый позитивный день из всех: особой активностью отметится творческая энергетика. День пройдет под эгидой положительных эмоций, которые привлекут в жизнь Львов больше удачи.
Не стоит в пятницу сидеть без дела и предаваться грусти, сантиментам и самоанализу. Самокопания и критика в свой адрес не помогут представителям этого знака: наоборот, это может привести к депрессии.
Дева
На фоне чрезмерной энергетической стабильности планет у Дев могут появиться мысли о застое. Полезны прогулки на свежем воздухе, общение с новыми людьми и поиск новых увлечений. Это будет неделя экспериментов, прекрасно подходящая для смены обстановки. Звезды советуют сменить имидж и обновить гардероб.
В начале недели Девам будет проще решить трудные задачи на работе.
Скорость принятия решений может значительно увеличиться из-за активизации шестого чувства. Можно браться за сложные проекты, завершать старые дела, искать новые источники дохода. Главное – не браться за все дела одновременно. Нужно сохранять последовательность и концентрацию внимания.
Весы
Весам удастся победить страхи и комплексы, но только при помощи посторонних людей. Работа в команде - залог успеха для любого представителя этого знака. Сохранить силы и энергию поможет своевременный отдых, а также правильный образ жизни и соблюдение режима сна.
На этой неделе лучше остерегаться таких чувств, как ревность и зависть.
Не нужно также перекладывать ответственность на чужие плечи. Весам пора побыть источником позитива для людей, чтобы те тянулись к ним на протяжении всех семи дней.
Завоевать сердца незнакомцев помогут искренность и жизнелюбие. Не стоит игнорировать просьбы о помощи от коллег, друзей и родственников.
Скорпион
Скорпионам быстро восстановить энергию помогут физические упражнения и дневной сон. Запас сил будет большим, но планеты и звезды не смогут обеспечить быстрое их восстановление. Представителям этого знака потребуется свежий взгляд на жизнь и все происходящее вокруг. Возможно, что далеко не все так очевидно, как кажется.
Враги могут стать друзьями, а друзья - предателями и эгоистами. В такие периоды необходимо быть готовыми ко всему. Скорпионам лучше действовать в одиночку.
Без посторонней помощи проще, потому что не нужно полагаться на других, переживая о том, что кто-то что-то не сделает. Командная работа пока не для Скорпионов.
Не стоит также слушать советы окружающих. Полагаться нужно на собственную мудрость и обостренную интуицию.
Стрелец
Эта неделя станет для Стрельцов временем очищения кармы. Некоторые трудности просто необходимо преодолеть для духовного роста. Они могут быть связаны с любой из сфер жизни, поэтому неурядиц и проблем можно ждать с разных направлений. Со многими из них придется смириться и даже принять как должное. К концу недели череда неприятных событий закончится.
В целом неделя окажется очень продуктивной, потому что вместе с проблемами звезды принесут Стрельцам и свое благословение в виде повышенной ментальной и физической выносливости.
Это будет нелегкая, но весьма продуктивная неделя. Не стоит бояться идти вперед, несмотря на трудности, ведь только так можно достичь большего.
Козерог
Козерогам успех подарят новые начинания, а также смена обстановки в целом, так что пора отправляться в командировки и путешествия. Звезды благоволят покупкам в эти дни: можно обновить гардероб, сменить прическу, найти новый способ отдыха и релаксации, новое увлечение или хобби. Планеты и звезды снимают практически все ограничения на этой неделе, так что не стоит бездействовать.
Даже отдыхать желательно активно, в окружении людей, а не сидя дома перед телевизором или компьютером. Это время веселья, бунтарства, напористости и жизнелюбия.
Правда, в отношениях с людьми не стоит быть чересчур импульсивными. Нужно почаще думать о чувствах окружающих, чтобы никого не обижать своими действиями. Снять стресс в трудной ситуации помогут физические упражнения.
Водолей
Водолеев ожидает нестабильное время, в которое может произойти множество непредсказуемых событий. В любви возможны ссоры и скандалы. На работе лучше избегать споров с начальством и коллегами. Нужно сфокусироваться на обязанностях, а на выходных звезды советуют представителям этого знака заняться домашними делами.
У Водолеев будет больше шансов сохранить удачу и хорошее настроение в уединении и спокойствии. Не стоит гнаться за двумя зайцами одновременно, пытаясь преуспеть и в делах, и в любви.
Лучше выбрать одно главное направление.
Рыбы
У Рыб в календаре гармоничная неделя, на которой можно совершать дорогостоящие приобретения, а также отправляться в дальние поездки. Многие люди могут стать друзьями Рыбам.
Нужно лишь поверить в то, что далеко не всем хочется тянуть одеяло на себя в этом мире – повсюду очень много добродушных людей. В эти семь дней можно найти новых друзей, любовь, единомышленников.
Живое общение – лучшее лекарство от скуки и грусти.
Звезды и планеты выстроились таким образом, что ритуалы, обряды и духовные поиски станут лучшим вложением времени. У Рыб будет выбор - провести неделю в уединении и поисках самих себя либо посвятить её взаимодействию с людьми, знакомствам, удовольствию от общения.