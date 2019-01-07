Об этих трудностях лучше знать заранее: гороскоп на 7 января

Весьма непростой день, который характеризуется обострением противоречий в отношениях людей, связанных родственными, любовными или романтическими узами. Лучшее, что можно сделать в этой непростой ситуации – сохранять терпение и хладнокровие, не позволяя досадным мелочам выводить себя из равновесия и лишать душевного спокойствия, советует Cluber.
Овен
Воздержитесь от необдуманных поступков – сейчас вы ставите перед собой высокие цели, но выбираете весьма сомнительные методы для их достижения. Это весьма сложный день с точки зрения общения и поддержания любых близких отношений. Велика вероятность поездок, которые оставят скорее негативное впечатление, и напрасных расходов.
Нежелательно заниматься учебой, научными исследованиями, аналитической работой. Творческий потенциал снижается, при этом потребность в новых впечатлениях весьма сильна; под влиянием этих тенденций Овны рискуют увлечься сомнительными проектами и авантюрами.
Телец
Вы требовательны, решительны и настойчивы – стоит ли удивляться, что близким людям непросто с вами поладить? Сегодня вы склонны отдавать распоряжения, а не идти на компромиссы, добиваться исполнения своих желаний, а не учитывать чужие интересы. Следствием этих тенденций может стать ухудшение семейных и романтических отношений. Не исключены и конфликты с друзьями.
Стоит позаботиться о своем здоровье – отдайте предпочтение полезному отдыху, откажитесь от посещения сомнительных увеселительных заведений, злоупотребления алкоголем и тяжелой пищей. Возможны удачные поездки, инициаторами которых выступят ваши дальние родственники.
Близнецы
Этот день связан со значительными переменами в личной жизни, возможны события, которые потребуют от вас решительных действий. Вы легко теряете голову и не всегда в силах противостоять соблазнам, что может стать причиной ситуаций, в которых вам придется делать нелегкий выбор. Не взваливайте на себя непосильной ноши и старайтесь не давать обещаний, которых не сможете выполнить.
Жизненный тонус достаточно высок. Появляется возможность использовать свою энергию для собственного блага. Подходящий день для того, чтобы оказать помощь друзьям и старшим родственникам, заняться делами, которые давно требуют вашего внимания.
Рак
Не стоит ограничивать свою фантазию: в этот день вас наверняка посетят оригинальные идеи и неожиданные творческие решения. Удачен день для учащихся и преподавателей, а также всех сотрудников некоммерческих организаций. Впрочем, успеха добьются и бизнесмены – в том случае, если их поступками не будет руководить слепая жажда выгоды.
Возможно улучшения материального положения, появление новых источников дохода. В личной жизни происходят давно ожидаемые перемены, сейчас важно обдумать свои поступки и не повторить прежних ошибок. Не стоит доверять интуиции; если вы не привыкли полагаться на собственную логику, посоветуйтесь с друзьями.
Лев
Для Львов этот день будет удачным. Вероятны значительные изменения к лучшему в личной жизни, приятные переживания, появление симпатии, которая не останется безответной. Однако излишне легкомысленное поведение, стремление как можно быстрее получить желаемое может привести к неприятным последствиям. Не теряйте готовы и постарайтесь задуматься о последствиях опрометчивых поступков.
Возможны большие расходы, связанные с развлечениями и дружескими встречами. Не бойтесь прослыть жадиной и показать, что ваши возможности ограничены: оставшись на мели, вы вряд ли испытаете радость от общения.
Дева
День вполне благоприятен: он позволит добиться успеха в любых начинаниях, особенно связанных со спортом или физическими нагрузками. Будьте готовы к новым встречам и знакомствам – ваш круг общения значительно расширится. Возможны большие расходы, которые во многом станут следствием вашего легкомыслия.
Вероятны романтические увлечения. Страсть может вскружить вам голову – постарайтесь не забывать о благоразумии и здравом смысле. В отношениях с близкими нельзя давать воли эмоциям; пара часов, проведенных наедине с собой, позволит вам восстановить душевное равновесие.
Весы
Не позволяйте окружающим манипулировать собой: вы рискуете оказаться втянутыми в серьезные конфликты и ссоры. Вы зависимы от чужого мнения и склонны не доверять собственным взглядам – это может стать причиной серьезных ошибок. Особая осторожность требуется от Весов, которым в этот день предстоит встречаться с людьми, занимающими важное положение в обществе: из-за недоразумения или ошибки можно нажить влиятельных врагов.
Вероятна серьезная ссора с любимым человеком, взаимные обвинения – серьезные, но лишенные оснований. Взаимопонимания с окружающими не хватает всем представителям этого знака; стоит некоторое время побыть в одиночестве и собраться с силами, чтобы противостоять временным неудачам.
Скорпион
День окажется весьма непростым. В частности, вероятно получение информации, которая может вывести вас из равновесия или заставить пересмотреть свои отношения с некоторыми из близких людей. Не принимайте поспешных решений – прежде, чем действовать, нужно взвесить все возможности и подумать о последствиях своих поступков.
Не исключено, что вам придется скорректировать свои планы, связанные с отдыхом, отказаться от развлекательной поездки или взяться за работу раньше, чем вы рассчитывали. Отнеситесь к этому спокойно: к сожалению, изменить что-то не в ваших силах.
Стрелец
Сегодня представители данного знака смогут добиться больших успехов, если возьмутся за дела со всей серьезностью. Жизнерадостность и оптимизм сделают вас душой любой компании, поэтому не стоит отказываться от новых знакомств или избегать встреч с влиятельными людьми. Этот день отлично подходит для творческого и интеллектуального труда; вам нужно только сосредоточиться и быть предельно внимательным к мелочам.
День благоприятен для любых нововведений, в том числе и касающихся личной жизни. Однако прежде, чем договариваться о чем-то с любимым человеком, убедитесь, что не требуете от него слишком многого.
Козерог
Некоторая рассеянность и неспособность сосредоточиться помешают Козерогам в полной мере использовать возможности, которые открывает этот день. Не стоит действовать вопреки собственному желанию: ваш жизненный потенциал несколько снижен, и вам может попросту не хватить энергии на то, чтобы довести до конца все начатые дела. Вероятны трудности в общении с близкими; уделите внимание тем, кто рядом – они очень в этом нуждаются.
Общение с коллегами, даже в неформальной обстановке, нежелательно – воспоминание о профессиональных проблемах и разногласиях омрачит дружескую встречу. Нежелательно заниматься решением деловых вопросов, обращаться в государственные организации.
Водолей
Водолеев, которые планировали посвятить этот день занятиям спортом или любой физической работе, ждет большой успех. Вероятны встречи с давними друзьями или родственниками, а также связанные с ними значительные расходы. Впрочем, ваше финансовое положение достаточно прочно, чтобы вынести такой удар.
В личной жизни складывается благоприятная ситуация, в отношениях с любимым человеком царят нежность и взаимопонимание, нужно лишь немного терпения, чтобы решить все проблемы. Вы склонны идти на поводу у своих капризов и мимолетных увлечений – не теряйте головы, подобное поведение чревато серьезными неприятностями.
Рыбы
Проявив настойчивость, Рыбы смогут успешно завершить начатые дела, наладить контакты с нужными людьми, навести порядок в отношениях с близкими. Чувство гармонии с окружающим миром не покинет вас в течение всего дня, даже мелкие неприятности не рассеют вашего благодушного настроения и не смогут поколебать оптимизма. Вероятны финансовые поступления или достижение договоренностей, которые позволят со временем неплохо заработать.
Во второй половине дня будьте готовы к приему гостей; возможно, они приедут без приглашения и задержатся надолго, однако не причинят вам серьезных неудобств. Не исключена встреча с человеком, по отношению к которому вы некогда испытывали сильнейшие романтические чувства.