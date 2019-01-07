Об этих трудностях лучше знать заранее: гороскоп на 7 января

Дева

День вполне благоприятен: он позволит добиться успеха в любых начинаниях, особенно связанных со спортом или физическими нагрузками. Будьте готовы к новым встречам и знакомствам – ваш круг общения значительно расширится. Возможны большие расходы, которые во многом станут следствием вашего легкомыслия.

Вероятны романтические увлечения. Страсть может вскружить вам голову – постарайтесь не забывать о благоразумии и здравом смысле. В отношениях с близкими нельзя давать воли эмоциям; пара часов, проведенных наедине с собой, позволит вам восстановить душевное равновесие.

Весы

Не позволяйте окружающим манипулировать собой: вы рискуете оказаться втянутыми в серьезные конфликты и ссоры. Вы зависимы от чужого мнения и склонны не доверять собственным взглядам – это может стать причиной серьезных ошибок. Особая осторожность требуется от Весов, которым в этот день предстоит встречаться с людьми, занимающими важное положение в обществе: из-за недоразумения или ошибки можно нажить влиятельных врагов.

Вероятна серьезная ссора с любимым человеком, взаимные обвинения – серьезные, но лишенные оснований. Взаимопонимания с окружающими не хватает всем представителям этого знака; стоит некоторое время побыть в одиночестве и собраться с силами, чтобы противостоять временным неудачам.

Скорпион

День окажется весьма непростым. В частности, вероятно получение информации, которая может вывести вас из равновесия или заставить пересмотреть свои отношения с некоторыми из близких людей. Не принимайте поспешных решений – прежде, чем действовать, нужно взвесить все возможности и подумать о последствиях своих поступков.

Не исключено, что вам придется скорректировать свои планы, связанные с отдыхом, отказаться от развлекательной поездки или взяться за работу раньше, чем вы рассчитывали. Отнеситесь к этому спокойно: к сожалению, изменить что-то не в ваших силах.

Стрелец

Сегодня представители данного знака смогут добиться больших успехов, если возьмутся за дела со всей серьезностью. Жизнерадостность и оптимизм сделают вас душой любой компании, поэтому не стоит отказываться от новых знакомств или избегать встреч с влиятельными людьми. Этот день отлично подходит для творческого и интеллектуального труда; вам нужно только сосредоточиться и быть предельно внимательным к мелочам.

День благоприятен для любых нововведений, в том числе и касающихся личной жизни. Однако прежде, чем договариваться о чем-то с любимым человеком, убедитесь, что не требуете от него слишком многого.

Козерог

Некоторая рассеянность и неспособность сосредоточиться помешают Козерогам в полной мере использовать возможности, которые открывает этот день. Не стоит действовать вопреки собственному желанию: ваш жизненный потенциал несколько снижен, и вам может попросту не хватить энергии на то, чтобы довести до конца все начатые дела. Вероятны трудности в общении с близкими; уделите внимание тем, кто рядом – они очень в этом нуждаются.

Общение с коллегами, даже в неформальной обстановке, нежелательно – воспоминание о профессиональных проблемах и разногласиях омрачит дружескую встречу. Нежелательно заниматься решением деловых вопросов, обращаться в государственные организации.

Водолей

Водолеев, которые планировали посвятить этот день занятиям спортом или любой физической работе, ждет большой успех. Вероятны встречи с давними друзьями или родственниками, а также связанные с ними значительные расходы. Впрочем, ваше финансовое положение достаточно прочно, чтобы вынести такой удар.

В личной жизни складывается благоприятная ситуация, в отношениях с любимым человеком царят нежность и взаимопонимание, нужно лишь немного терпения, чтобы решить все проблемы. Вы склонны идти на поводу у своих капризов и мимолетных увлечений – не теряйте головы, подобное поведение чревато серьезными неприятностями.

Рыбы

Проявив настойчивость, Рыбы смогут успешно завершить начатые дела, наладить контакты с нужными людьми, навести порядок в отношениях с близкими. Чувство гармонии с окружающим миром не покинет вас в течение всего дня, даже мелкие неприятности не рассеют вашего благодушного настроения и не смогут поколебать оптимизма. Вероятны финансовые поступления или достижение договоренностей, которые позволят со временем неплохо заработать.