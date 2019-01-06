Мексиканские каникулы: Деми Роуз в сексуальном наряде продемонстрировала свою пятую точку

Деми Роуз наслаждается отдыхом в мексиканском городе Тулум. Красотка опубликовала интересной снимок, на котором она продемонстрировала свой сексуальный образ.

Роуз позирует в слитном купальнике с флористическим принтом и черном прозрачном парео, демонстрируя свои пышные ягодицы. Ее пляжный лук дополнили босоножки на платформе и очки с зелеными стеклами.