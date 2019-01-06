Мексиканские каникулы: Деми Роуз в сексуальном наряде продемонстрировала свою пятую точку
6 января 2019, 12:57
23-летняя модель поделилась снимком с отдыха.
Деми Роуз наслаждается отдыхом в мексиканском городе Тулум. Красотка опубликовала интересной снимок, на котором она продемонстрировала свой сексуальный образ.
Роуз позирует в слитном купальнике с флористическим принтом и черном прозрачном парео, демонстрируя свои пышные ягодицы. Ее пляжный лук дополнили босоножки на платформе и очки с зелеными стеклами.
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