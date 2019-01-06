Навсегда. Легендарная певица Адель заявила, что уходит со сцены

Британская певица Адель, которая на свое 30-летие воплотила образ Роуз из "Титаника", потрясла неожиданной новостью.

Как сообщает издание The Sun исполнительница не будет выступать живьем и больше не даст ни одного концерта.

Стало известно, что Адель подала заявку на добровольное закрытие своего музыкального бизнеса и налоговой отчетности, в которой учитывались его доходы с выступлений.

ФОТО: DANNY MOLOSHOK / REUTERS