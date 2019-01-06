Навсегда. Легендарная певица Адель заявила, что уходит со сцены
6 января 2019, 9:21
Звезда призналась, что не уверена, что когда-нибудь снова выступит вживую.
Британская певица Адель, которая на свое 30-летие воплотила образ Роуз из "Титаника", потрясла неожиданной новостью.
Как сообщает издание The Sun исполнительница не будет выступать живьем и больше не даст ни одного концерта.
Стало известно, что Адель подала заявку на добровольное закрытие своего музыкального бизнеса и налоговой отчетности, в которой учитывались его доходы с выступлений.
Отметим, в июне 2017 года Адель призналась своим поклонникам на стадионе Уэмбли, что, возможно, она никогда больше не увидит их на гастролях, поскольку хочет сосредоточиться на роли матери - у певицы подрастает 6-летний сын Анджело.