Официально развелись: брак Аршавина разрушила молодая стюардесса

Об этом журналистам рассказала сама Алиса Казмина, которая родила футболисту дочь.
Российский футболист Андрей Аршавин развелся со своей супругой Алисой после скандальной вечеринки с девушками-моделями, которых он катал на лошадях. Об этом журналистам издания Стархит рассказала бывшая жена спортсмена.
— Мы с Андреем давно развелись, — заявила Алиса, отказавшись сообщать другие подробности.
Напомним, в середине декабря СМИ сообщили о вечеринке Аршавина с двумя симпатичными девушками. Очевидцы рассказывают, что футболист вышел из стриптиз-клуба и решил покататься на лошадях по ночному городу. При этом, по их данным, Аршавин отказался оплачивать полную стоимость конной прогулки и отдал всего тысячу рублей. Позже в Сети появилось видео очередных похождений футболиста. Кроме того, пользователи соцсетей выяснили имя очередной любовницы Аршавина, которая была с ним во время пьяной прогулки на конях. Как уже сообщал Лайф, ею стала стюардесса.
К слову, брак четы Аршавиных в последнее время часто оказывался на волоске. В октябре 2017 года жена ушла от футболиста из-за измены, однако спустя несколько месяцев простила его. Позже СМИ сообщали, что на супругу футболиста заведено уголовное дело по трем статьям за угрозы в адрес казахстанской модели Ольги Семеновой. Год назад женщина очень бурно отреагировала на видеоролик, размещенный в Сети, где футболист в клубе обнимает модель за талию. Алиса пригрозила Семеновой "отрезать пальцы" и "подбросить наркотики", представляясь майором ФСБ.