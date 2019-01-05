Официально развелись: брак Аршавина разрушила молодая стюардесса

Российский футболист Андрей Аршавин развелся со своей супругой Алисой после скандальной вечеринки с девушками-моделями, которых он катал на лошадях. Об этом журналистам издания Стархит рассказала бывшая жена спортсмена.

— Мы с Андреем давно развелись, — заявила Алиса, отказавшись сообщать другие подробности.

Напомним, в середине декабря СМИ сообщили о вечеринке Аршавина с двумя симпатичными девушками. Очевидцы рассказывают, что футболист вышел из стриптиз-клуба и решил покататься на лошадях по ночному городу. При этом, по их данным, Аршавин отказался оплачивать полную стоимость конной прогулки и отдал всего тысячу рублей. Позже в Сети появилось видео очередных похождений футболиста. Кроме того, пользователи соцсетей выяснили имя очередной любовницы Аршавина, которая была с ним во время пьяной прогулки на конях. Как уже сообщал Лайф, ею стала стюардесса.