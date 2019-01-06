Вот как нужно провести это воскресенье! Гороскоп на 6 декабря

День характеризуется высокой общественной активностью – встречи доставляют удовольствие и оказываются полезными, переговоры приносят ожидаемые плоды. Есть вероятность получения новой информации, сведений, которые в ближайшем будущем можно будет использовать для профессионального роста или достижения поставленных целей.
События личной жизни требуют внимания, нельзя пускать на самотек развитие семейных, романтических и дружеских отношений. В этот день нежелательно покупать дорогие вещи и вообще иметь дело с крупными суммами – вы рискуете совершить ошибки при расчетах, ухудшить собственное финансовое положение, пишет Дворец.
Овен
Вас посетят интересные идеи, однако с воплощением их в жизнь спешить не стоит. Напротив, желательно обдумывать каждый шаг, проявлять максимум предусмотрительности. Вероятны новые знакомства, не исключено зарождение романтических отношений, которые принесут вам счастье. Вы склонны к размышлениям, анализу и переоценке своего поведения, однако настроены слишком самокритично.
Можно полагаться на советы близких, пользоваться помощью, которую наверняка предложат друзья. Однако помните, что этот день не подходит для заключения сделок любого рода, а достигнутые соглашения, вероятнее всего, будут нарушены.
Телец
Можно заниматься оформлением документов, решением юридических проблем. Значительных успехов смогут добиться те, кому удастся сосредоточиться на работе или учебе. Жизненный потенциал весьма высок, но вы рискуете нанести ущерб своему здоровью, если будете переоценивать возможности организма и настойчиво испытывать его на прочность.
Уделяйте больше времени близким, общение с членами семьи и любимым человеком должно быть основано на абсолютной искренности и полном взаимном доверии. То, что сегодня кажется вам невинным секретом, вскоре обретет очертания зловещей тайны, отбрасывающей роковую тень на некогда безоблачные отношения.
Близнецы
Будьте готовы к неожиданностям, ситуациям, которые потребуют быстрого принятия решений и немедленного воплощения их в жизнь. Будьте усердны, терпеливы и настойчивы, нельзя полагаться только на удачу, лениться и отказываться от выполнения взятых на себя обязательств. Неплохой день для того, чтобы выступить с инициативой, предложить нечто необычное; при этом следует иметь в виду, что большая часть работы по реализации любой новой идеи ляжет на ваши плечи.
В личных отношениях совершенно недопустимы поспешные решения и необдуманные поступки. Вы легко отказываетесь компромиссов и ставите ультиматумы, не подозревая, что тем самым раните близких людей.
Рак
Раков ждет противоречивый день: ощущение внутреннего комфорта не будет постоянным, вам снова и снова придется отстаивать свою точку зрения в спорах с близкими людьми. Вы не можете похвастаться стабильностью настроения – веселье и печаль сменяют друг друга без видимых причин. Желательно не делать покупок, они не будут удачными; кроме того, ваша расточительность может иметь неблагоприятные последствия.
Во второй половине дня возможны ссоры с близкими, в том числе и с любимым человеком. Нужно поберечь свое здоровье, вероятны обострения хронических заболеваний.
Лев
Энергичность, деловитость и расторопность Львов не знают границ. Добавьте к этому творческое воображение и фантастическую изобретательность, и вы поймете, почему этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы строить планы на будущее, разрабатывать тактику и стратегию побед, которые не заставят себя ждать. Впрочем, свой пыл стоит поумерить – вы рискуете стать жертвой иллюзий и переоценить свои возможности.
Здравый смысл и логика, обычно свойственные вам, сегодня могут изменить, поэтому, если придется принимать важные решения, стоит посоветоваться с людьми, которым вы доверяете.
Дева
Сегодня Девы на удивление непоседливы и беспокойны: творческое воображение и кипучая энергия заставляют их браться за новые дела, заниматься составлением долгосрочных планов или обдумывать собственное будущее. К принятым в этот день решениям нужно относиться критически – вы склонны переоценивать свои силы и слепо верить в удачу. Вы рискуете обмануться, если будете полагаться на свои силы и откажетесь от помощи единомышленников.
Прежде, чем браться за какие-то важные дела, посоветуйтесь с родственниками или друзьями: их скепсис охладит вашу горячую голову. День неблагоприятен для сексуальных отношений, тем более – случайных связей.
Весы
В этот день Весам нужно быть особенно внимательными к своему здоровью: опасны переохлаждение, чрезмерные нагрузки, потакание вредным привычкам. Возможно обострение хронических заболеваний, стоит принять профилактические меры, если это возможно. Общение даже с самыми близкими людьми может оказаться утомительным для вас; для того, чтобы сохранить мир, придется проявить гибкость и такт.
Романтические свидания, запланированные на этот день, лучше отложить: велика вероятность, что они закончатся разочарованием или ссорой. Если вы планируете заниматься делами, начинайте с самых сложных – к вечеру жизненный потенциал снизится и сосредоточиться будет трудно.
Скорпион
Скорпионы не только полны жизненной энергии, но и расходуют ее разумно; именно поэтому представителям данного знака непременно улыбнется удача. Если вы не готовы к конкретным действиям, займитесь планированием – новые замыслы непременно будут реализованы; кроме того, найдется достаточно желающих помочь вам в любом деле. Вероятны новые знакомства, которые будут важными как с деловой, так и с личной точки зрения.
Этот день в высшей степени насыщен эмоциями; помните о том, что некоторая сдержанность не помешает. Не доверяйте своей интуиции – логика сегодня куда важнее.
Стрелец
Первая половина дня будет неблагоприятной: в этот период вероятны проблемы в личной жизни и обострение хронических заболеваний. Отложите дела, сосредоточьтесь на отношениях с близкими и укреплении здоровья. Излишняя активность противопоказана – ни занятия спортом, ни прогулки не помогут вам укрепить тонус, а вот спокойный отдых придется весьма кстати.
Во второй половине дня негативные тенденции потеряют силу, вы станете чувствовать себя лучше. Ваша интуиция усиливается, позволяя понимать окружающих с полуслова и объективно оценивать свои планы на будущее. Вероятны удачные приобретения.
Козерог
Некоторые представители данного знака могут столкнуться с неприятностями, и довольно серьезными. Неудивительно поэтому, что вероятно ощущение депрессии, появление пессимистичных взглядов на жизнь. Упадок жизненных сил заставит вас отказаться от активной деятельности, отложить запланированные развлечения. Не витайте в облаках – ваши идеи хороши, но им определенно не хватает реализма.
Вопреки обыкновению, вы импульсивны и подвержены эмоциям. Не забывайте о логике, если в этот день вам предстоит принимать важные решения или совершать поступки, от которых будет зависеть жизнь других людей. Совет друзей или родственников придется очень кстати.
Водолей
Удача непременно улыбнется тем, кто планирует в этот день заниматься серьезными делами. Если вы хладнокровно анализируете ситуацию и уверены в собственной правоте, победа окажется за вами, поэтому не стоит предавать большого значения препятствиям, которые могут возникнуть у вас не пути. Помните, что сегодня можно решить ряд важных вопросов, касающихся вашей профессиональной деятельности. Проявленные в этот день усердие и трудолюбие надолго избавят вас от неприятностей.
Семейные отношения складываются ровно, хотя кому-то из близких определенно не хватает вашего внимания. Проводите побольше времени с детьми, они будут вам за это благодарны.
Рыбы
Для Рыб этот день будет благоприятным: он позволит реализовать несколько смелых задумок и найти ответы на важные вопросы. Однако к вечеру появится ощущение недовольства собой, придут сожаления об упущенных возможностях и некоторых их совершенных поступков. Не стоит терзать себя – вы получите все, к чему стремитесь, если будете достаточно терпеливы.
Философские размышления могут быть довольно мрачными, но они принесут некоторую пользу, заставив проанализировать пройденный путь. Стоит избегать общения с излишне эмоциональными, настойчивыми и агрессивными людьми – вы рискуете попасть в зависимость от них. Ваше настроение в течение дня будет нестабильно.