Вот как нужно провести это воскресенье! Гороскоп на 6 декабря

События личной жизни требуют внимания, нельзя пускать на самотек развитие семейных, романтических и дружеских отношений. В этот день нежелательно покупать дорогие вещи и вообще иметь дело с крупными суммами – вы рискуете совершить ошибки при расчетах, ухудшить собственное финансовое положение, пишет Дворец.

Овен

Вас посетят интересные идеи, однако с воплощением их в жизнь спешить не стоит. Напротив, желательно обдумывать каждый шаг, проявлять максимум предусмотрительности. Вероятны новые знакомства, не исключено зарождение романтических отношений, которые принесут вам счастье. Вы склонны к размышлениям, анализу и переоценке своего поведения, однако настроены слишком самокритично.

Можно полагаться на советы близких, пользоваться помощью, которую наверняка предложат друзья. Однако помните, что этот день не подходит для заключения сделок любого рода, а достигнутые соглашения, вероятнее всего, будут нарушены.

Телец

Можно заниматься оформлением документов, решением юридических проблем. Значительных успехов смогут добиться те, кому удастся сосредоточиться на работе или учебе. Жизненный потенциал весьма высок, но вы рискуете нанести ущерб своему здоровью, если будете переоценивать возможности организма и настойчиво испытывать его на прочность.

Уделяйте больше времени близким, общение с членами семьи и любимым человеком должно быть основано на абсолютной искренности и полном взаимном доверии. То, что сегодня кажется вам невинным секретом, вскоре обретет очертания зловещей тайны, отбрасывающей роковую тень на некогда безоблачные отношения.

Близнецы

Будьте готовы к неожиданностям, ситуациям, которые потребуют быстрого принятия решений и немедленного воплощения их в жизнь. Будьте усердны, терпеливы и настойчивы, нельзя полагаться только на удачу, лениться и отказываться от выполнения взятых на себя обязательств. Неплохой день для того, чтобы выступить с инициативой, предложить нечто необычное; при этом следует иметь в виду, что большая часть работы по реализации любой новой идеи ляжет на ваши плечи.

В личных отношениях совершенно недопустимы поспешные решения и необдуманные поступки. Вы легко отказываетесь компромиссов и ставите ультиматумы, не подозревая, что тем самым раните близких людей.

Рак

Раков ждет противоречивый день: ощущение внутреннего комфорта не будет постоянным, вам снова и снова придется отстаивать свою точку зрения в спорах с близкими людьми. Вы не можете похвастаться стабильностью настроения – веселье и печаль сменяют друг друга без видимых причин. Желательно не делать покупок, они не будут удачными; кроме того, ваша расточительность может иметь неблагоприятные последствия.

Во второй половине дня возможны ссоры с близкими, в том числе и с любимым человеком. Нужно поберечь свое здоровье, вероятны обострения хронических заболеваний.

Лев