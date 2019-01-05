Изможденный Малахов на больничной койке испугал телезрителей

После встречи Нового года Малахов отправился восстановливать силы в центр здоровья. Ведущий оказался измотан съемками праздничных шоу и новогодней суетой.

Центр здоровья, на который пал выбор Андрея, располагается в живописной лесной зоне под Москвой. На выбор посетителям предлагается безграничный список процедур по омоложению и восстановлению организма.