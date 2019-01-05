Изможденный Малахов на больничной койке испугал телезрителей
5 января 2019, 14:10
Новогодние праздники способны выкачивать силы не хуже десятичасовой работы без перерыва. Все тяготы смены календаря ощутил на себе телеведущий Андрей Малахов, пишут Dni.
После встречи Нового года Малахов отправился восстановливать силы в центр здоровья. Ведущий оказался измотан съемками праздничных шоу и новогодней суетой.
Центр здоровья, на который пал выбор Андрея, располагается в живописной лесной зоне под Москвой. На выбор посетителям предлагается безграничный список процедур по омоложению и восстановлению организма.
Малахов уже несколько дней находится в клинике. Телеведущий делится с поклонниками снимками, которые вызывают бурю эмоций у пользователей Сети.