Сб, 5.01.2019
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«Мой лучший доктор в мире»: Лобода поздравила солиста Rammstein необычным фото

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Светлана Лобода

ФОТО: facebook.com/real.loboda

Певица Светлана Лобода выложила в Instagram снимок из больницы, на котором позирует вместе с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Необычным снимком звезда решила поздравить возлюбленного. 

На фото певица обнимает музыканта, который стоит в костюме врача и держит в руках шприц.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy Birthday my best doctor in the world🐺❣️

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«С Днем рождения, мой лучший доктор в мире», — написала Лобода.

Вокалисту группы Rammstein 3 января исполнилось 56 лет.

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