«Мой лучший доктор в мире»: Лобода поздравила солиста Rammstein необычным фото
5 января 2019, 12:40
Певица Светлана Лобода выложила в Instagram снимок из больницы, на котором позирует вместе с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Необычным снимком звезда решила поздравить возлюбленного.
На фото певица обнимает музыканта, который стоит в костюме врача и держит в руках шприц.
«С Днем рождения, мой лучший доктор в мире», — написала Лобода.
Вокалисту группы Rammstein 3 января исполнилось 56 лет.