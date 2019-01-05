Оторвался тромб: умерла звезда фильма «Место встречи изменить нельзя»

Печальной новостью поделился на своей странице в Facebook актер театра и кино Владислав Маленко. Иван Бортник был его другом и коллегой.

«Ребята, ушел мой друг Иван Бортник», – написал Маленко.

В актерских кругах говорят, что когда Высоцкому предложили сыграть в фильме «Место встречи изменить нельзя», он пытался убедить режиссера Станислава Говорухина взять Бортника на роль Шарапова, но в силу определенных обстоятельств помощником Глеба Жеглова в итоге стал Владимир Конкин.

Бортнику же в этой культовой картине досталась маленькая, но яркая роль бандита по кличке Промокашка. Сам актер в одном из интервью после выхода детективной драмы рассказывал, что его игра в картине «Место встречи изменить нельзя» была почти полностью сымпровизирована.