Сб, 5.01.2019
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Оторвался тромб: умерла звезда фильма «Место встречи изменить нельзя»

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Иван Бортник

ФОТО: Кадр из фильма

Народный артист России Иван Бортник умер в возрасте 79 лет. Причиной смерти врачи называют оторвавшийся тромб. 

Печальной новостью поделился на своей странице в Facebook актер театра и кино Владислав Маленко. Иван Бортник был его другом и коллегой.

«Ребята, ушел мой друг Иван Бортник», – написал Маленко. 

В актерских кругах говорят, что когда Высоцкому предложили сыграть в фильме «Место встречи изменить нельзя», он пытался убедить режиссера Станислава Говорухина взять Бортника на роль Шарапова, но в силу определенных обстоятельств помощником Глеба Жеглова в итоге стал Владимир Конкин.

Бортнику же в этой культовой картине досталась маленькая, но яркая роль бандита по кличке Промокашка. Сам актер в одном из интервью после выхода детективной драмы рассказывал, что его игра в картине «Место встречи изменить нельзя» была почти полностью сымпровизирована.

В общей сложности Иван Сергеевич снялся почти в 50 фильмах советского и российского кинематографа, среди которых стоит особо выделить «Зеркало для героя», «Мусульманина», «Родню», «Объяснение в любви» и «Чужие письма», а также «Служили два товарища» и «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».

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