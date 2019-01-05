Оторвался тромб: умерла звезда фильма «Место встречи изменить нельзя»

Народный артист России Иван Бортник умер в возрасте 79 лет. Причиной смерти врачи называют оторвавшийся тромб.
Печальной новостью поделился на своей странице в Facebook актер театра и кино Владислав Маленко. Иван Бортник был его другом и коллегой.
«Ребята, ушел мой друг Иван Бортник», – написал Маленко.
В актерских кругах говорят, что когда Высоцкому предложили сыграть в фильме «Место встречи изменить нельзя», он пытался убедить режиссера Станислава Говорухина взять Бортника на роль Шарапова, но в силу определенных обстоятельств помощником Глеба Жеглова в итоге стал Владимир Конкин.
Бортнику же в этой культовой картине досталась маленькая, но яркая роль бандита по кличке Промокашка. Сам актер в одном из интервью после выхода детективной драмы рассказывал, что его игра в картине «Место встречи изменить нельзя» была почти полностью сымпровизирована.
В общей сложности Иван Сергеевич снялся почти в 50 фильмах советского и российского кинематографа, среди которых стоит особо выделить «Зеркало для героя», «Мусульманина», «Родню», «Объяснение в любви» и «Чужие письма», а также «Служили два товарища» и «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».