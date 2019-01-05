Певица Саша Савельева не смогла скрыть беременность
5 января 2019, 9:26
На одном из последних выступлений группы «Фабрика» певица уже не смогла скрывать интересное положение. Несмотря на объемный балахон, все зрители заметили серьезные изменения в фигуре Саши Савельевой. Вероятно, будущая мама находится уже на большом сроке беременности, пишет Starhit.
Слухи о беременности певицы ходят уже месяц, но на днях стало понятно, что Сашу Савельеву можно поздравлять с грядущим пополнением. На последнем выступлении группы «Фабрика» ее интересное положение было заметно всем.
На видео, снятом одним из зрителей, заметно, что живот выступает из-под объемного балахона артистки, украшенного цветами и рюшами. К тому же, невооруженным глазом было видно, что Савельева даже движется намного аккуратнее своих подруг.
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