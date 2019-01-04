Григорий Лепс об отмене выступления Егора Крида: «У богатых свои привычки, а он парень состоятельный, популярный»

Масштабный музыкальный фестиваль Russian Music Festival, который проходит в Абу-Даби, собрал многих российских звезд. В эти дни ожидаются сольники Филиппа Киркорова, Полины Гагариной, Димы Билана и многих других, пишет Starhit.ru.

Не обошлось и без скандала, который устроил популярный певец Егор Крид. У него было запланировано два выступления — исполнение двух песен на гала-концерте Русского музыкального фестиваля и сет на афтепати мероприятия. Но когда подошло время его выхода на сцену, рэпер спокойно сидел на террасе самого дорогого отеля в Абу-Даби и пил кофе. На предложение организаторов пойти в гримерку готовиться к выступлению он ответил отказом, мотивируя это тем, что не подчиняется жесткому таймингу и настроение выйти на сцену еще не пришло.

Эту выходку не оценили коллеги музыканта. Например, Григорий Лепс, отвечая на вопросы журналистов, обещал разобраться в ситуации, но отметил, что несколько раз отменял выступления, но по другой причине.

«Видимо, были на то причины какие-то. Я пока не сильно в курсе ситуации, но постараюсь узнать. Но в любом случае не приветствую такое. Если человек не может петь, к примеру, у него сорвался голос, это одно. Я выходил к людям, говорил, что сегодня работать не могу. Кто хочет сдавать билет — сдает. Было у меня 7-8 таких концертов. А не выйти на сцену, потому что не настроения — это уже оскорбление людей. Наверно, богатые, могут себе позволить. А мы вот работаем», — сказал Лепс.

Выходка Егора не понравилась и председателю совета директоров «Русской Медиагруппы» Сергею Бунину, который назвал его поступок «незрелым». По мнению, поклонники не должны «страдать, ведь они платят деньги, чтобы увидеть артиста».

«Мы воспринимали Егора как нормального парня, готового к сотрудничеству, нам было интересно с ним поработать. С точки зрения шоу, ничего страшного не произошло - его отсутствие никак не сказалось на успехе мероприятия», — добавил Бунин.

А вот Евгений Морозов, известный промоутер и продюсер, был более резок в выражениях, назвав его поступок наплевательским отношением к мероприятию. К тому же, его возмутило то, что в своем Инстаграме Крид сказал, что его выступление отменено «по независящим от него причинам».

«Это не так. Именно из-за него, из-за его опоздания и пренебрежения к мероприятию и всем его участникам, его отстранили от концерта и последующих мероприятий фестиваля. Все уважаемые люди находятся в негодовании от этой дерзости. О его склонности к непрофессиональному поведению знает весь рынок. Кто его захочет после этого приглашать?» — сказал Морозов.