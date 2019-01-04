«Самый ужасный день»: у машины Прилучного на ходу отказали тормоза

Павел Прилучный вспомнил, что когда-то у него был автомобиль Toyota Celica без глушителя. "Она гремела так, что слышно было за два квартала. Мама за полчаса до моего прихода знала, что я подъезжаю к дому, и начинала разогревать ужин", – пошутил актер.

Однако на этом проблемы с машиной не заканчивались. "Ее постоянно несло во все стороны, а если выпадал снег, машина становилась неуправляемой", – цитирует портал 7days.ru Павла Прилучного.

"Как-то в начале зимы мне нужно было доехать от Электроуглей до центра Москвы, и где-то в середине пути меня занесло, и я задел бордюр. Видимо, пробило тормозную трубку, жидкость вытекла, и дальше тормозил я только ручником", – вспомнил актер.

При этом при торможении ручным тормозом автомобиль начинает постоянно заносить. "Снегопад не прекращался, а когда я выехал на МКАД, у меня замерзла вода в омывателе. Мне приходилось во время движения высовываться из окна и поливать ветровое стекло из бутылки, чтобы хоть что-то было видно", – рассказал Павел Прилучный.