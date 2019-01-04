Бывший муж Бузовой никому не нужен: от Дмитрия Тарасова отказался еще один футбольный клуб
4 января 2019, 17:30
Как стало известно, ФК «Локомотив» не продлевает контракт с Дмитрием Тарасовым. Впрочем, ему предрекали место в «Крыльях Советов». Но директор по развитию «Крыльев» Александр Шикунов заявил, что клуб больше не заинтересован в Дмитрии Тарасове:
«Дмитрия Тарасова не рассматриваем, уже взяли Тимофеева на эту позицию. Мы Тарасова летом рассматривали, но «Локомотив» не отпустил». Так что, бедняга Тарасов может остаться без работы, пишет 7d.org.ua.