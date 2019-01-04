Главный ключ к сердцу женщины по знаку Зодиака

Среди мужчин бытует мнение, что женскую логику просто невозможно понять, не говоря уже о том, чтобы подобрать к женскому сердцу заветный ключик. Хотя в этом нет никаких сложностей, нужно всего лишь знать знак Зодиака своей дамы. Звезды наделяют каждую представительницу определенным характером, взглядами и отношением к жизненным позициям, пишет Cluber.
Овен
Женщины этого знака всегда являются активными. И чтобы подобрать к ее сердцу ключ, не составит проблем. Достаточно того, что у нее следует узнать ее любимое занятие и дело. А потом этим увлечением предложить заняться вместе. Представительницы наделены некоторыми мужскими чертами характерами, и чтобы завязать с ними общение не станет преградой. Мужчине нужно быть смелым и решительным, тогда получится завоевать сердце этой девушки.
Телец
Представительницы этого знака тянутся к тем мужчинам, с которым они ощущают полный душевный комфорт. Для них важно, чтобы их избранник всегда мог контролировать свои эмоции, обладать чувством юмора и быть щедрым. Жадность и мелочность они презирают во всех проявлениях, и как только увидят подобное качество, способны даже закончить отношения.Мужчинам же нужно искренне отвечать на чувство своей девушки и постоянно удивлять ее различными способами. И главное, не давать ей повода для ревности.
Близнецы
Своими секретами привлекательности эти женщины не поделятся никогда, но их можно со временем разгадать. Поэтому представительниц знака привлекают беспечные и умные мужчины. Основной типаж при выборе своего возлюбленного — мужчина с интересным хобби и глубоким мировоззрением. А чтобы подольше оставаться в отношении с девушкой, нужно научиться считаться с ее вредными привычками. И не нужно для нее создавать рамки ограничения — она просто этого не потерпит, что только приведет к краху.
Рак
Чтобы расположить к себе девушку этого знака, нужно мало — не давать ей повода для ревности. И чем меньше она начнет устраивать истерик, тем надолго в ее душе поселится спокойствие. В отношениях прекрасный пол ценит нежность и искренность, которую им может дать только настоящий джентльмен. Душевная теплота мужчины способна растопить лед в сердце своей избранницы. Покорить навсегда ее можно лишь убедив в том, что мужчина готов к построению семьи и к будущему отцовству.
Лев
Этих гордых дам может покорить только тот мужчина, который имеет отношение к музыке или обладает музыкальным вкусом. Также они не потерпят возле себя жадного и мелочного партнера. Им очень важно гордиться своим мужчиной и убеждаться в том, что их выбор сделан правильным. Покорить женщин знака можно честностью и страстностью, но удивить их, все же, лучше содержимым кошелька и интеллектом. Несмотря на то, что женский пол проявляет по отношению к окружающим много эгоизма, в свою сторону они его не потерпят. Они ведь достойны всего лучшего.
Дева
Их сложный характер становится мощным барьером для понимания всей сущности. Найти верный подход не всегда получится, ведь не факт, что мужчина сразу сможет заручиться их доверием. Если мужчина обладает аналитическим умом, к тому же, он чуткий, лишен снобизма и понимающий, тогда у него есть шанс найти ключик к сердцу недоступной женщины. Но иногда, чтобы ускорить сближение, мужчины в ход пускают свои обещания. Но с этим не стоит рисковать, если не готовы их выполнять. Даже скрытую ложь знаки различают, и тогда партнеру придется не сладко.
Весы
Для этих самовлюбленных женщин важно, чтобы ими постоянно восхищались. Подобрать к ним заветный ключик можно при помощи мягкости и дипломатичности партнера. Они не потерпят возле себя невоспитанного или эгоистичного мужчину. Чтобы зацепить их тонкую душу, избраннику нужно быть всегда ухоженным и элегантным. И если мужчина готов к тому, тогда он сможет завоевать сердце такой дамы. И для них важно — во всех вопросах советоваться и принимать обоюдное решение.
Скорпион
Женщины этого знака наполнены мечтами о тихом семейном уюте, преданной любви и окружении детишек. Но так получается, что партнерами их по жизни становятся эгоистичные и равнодушные мужчины. Представительницы считают, что пусть их выбор будет сделан с ошибками, зато станет наделен некоторой харизмой. Они ценят сильного мужчину как в физическом, так и сексуальном плане. И только преданный взгляд может обезоружить даму и привести ее в полный восторг. А если еще это будет не поддельным, то она без проблем разглядит в нем того единственного.
Стрелец
Сразить эту женщины наповал сможет лишь мужская необычность. Они любят и ценят все новое, что может их чему-то научить или вдохновить. И представительницы смогут остаться при одном условии навсегда со своим мужчиной, если он будет обладать чувством юмора, ясным умом и опрятной внешностью. И они протянут ему руку, когда партнер проявит желание развиваться вместе со своей женщиной. Для них важно знать, что их избранник имеет четкие планы на жизнь, и он им верно следует. В глазах дамы самодостаточность мужского пола будет утверждаться, и это хороший повод для того, чтобы завоевать ее сердце.
Козерог
Что привлекает дам в мужчинах, так это их трезвый взгляд и умение признавать собственные ошибки. Не зря женщины этого знака постоянно пребывают в сомнениях, и очень осторожно относятся к новым знакомствам. И мужчине нужно быть для выбранной женщины умным, богатым и надежным. Поддержка словами не всегда уместна для представительницы. Она твердо убеждена в своей эмоциональной стабильности, и ей больше подходит материальная поддержка. А вот выражать сильные чувства — не обязательно. Красноречивей всего скажут поступки мужчины.
Водолей
Эти женщины напрочь лишены страхов и комплексов, поэтому для них важно, чтобы партнер был верным другом. И это не означает, что нужно заниматься с ней сугубо мужскими делами. Достаточно проявить максимум фантазии и приправить все задуманное оригинальностью. И неплохо сдерживать свою ревность и не дать ей пробиваться наружу. И отношения можно вывести лишь тогда на уровень стабильности, если в нем будут присутствовать легкой общение, общая цель и интерес. Все эти составляющие даст шанс называться хорошей партнерской парой.
Рыбы
Проникнуться в самую душу этих представительниц очень сложно по одной простой причине: их привязанности и интересы меняются с каждым днем. Общее дело и сплоченность может соединить на время партнеров. Ради своей избранницы нужно научиться любить музыку и поддерживать разговор. А еще лучше, когда избранник будет обладать неким талантом, что порадует свою женщину и возвысится в ее глазах. Стоит покинуть свою зону комфорта, ради сближения со своей любимой.