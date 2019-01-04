Главный ключ к сердцу женщины по знаку Зодиака

Овен

Женщины этого знака всегда являются активными. И чтобы подобрать к ее сердцу ключ, не составит проблем. Достаточно того, что у нее следует узнать ее любимое занятие и дело. А потом этим увлечением предложить заняться вместе. Представительницы наделены некоторыми мужскими чертами характерами, и чтобы завязать с ними общение не станет преградой. Мужчине нужно быть смелым и решительным, тогда получится завоевать сердце этой девушки.

Телец

Представительницы этого знака тянутся к тем мужчинам, с которым они ощущают полный душевный комфорт. Для них важно, чтобы их избранник всегда мог контролировать свои эмоции, обладать чувством юмора и быть щедрым. Жадность и мелочность они презирают во всех проявлениях, и как только увидят подобное качество, способны даже закончить отношения.Мужчинам же нужно искренне отвечать на чувство своей девушки и постоянно удивлять ее различными способами. И главное, не давать ей повода для ревности.

Близнецы

Своими секретами привлекательности эти женщины не поделятся никогда, но их можно со временем разгадать. Поэтому представительниц знака привлекают беспечные и умные мужчины. Основной типаж при выборе своего возлюбленного — мужчина с интересным хобби и глубоким мировоззрением. А чтобы подольше оставаться в отношении с девушкой, нужно научиться считаться с ее вредными привычками. И не нужно для нее создавать рамки ограничения — она просто этого не потерпит, что только приведет к краху.

Рак

Чтобы расположить к себе девушку этого знака, нужно мало — не давать ей повода для ревности. И чем меньше она начнет устраивать истерик, тем надолго в ее душе поселится спокойствие. В отношениях прекрасный пол ценит нежность и искренность, которую им может дать только настоящий джентльмен. Душевная теплота мужчины способна растопить лед в сердце своей избранницы. Покорить навсегда ее можно лишь убедив в том, что мужчина готов к построению семьи и к будущему отцовству.

Лев

Этих гордых дам может покорить только тот мужчина, который имеет отношение к музыке или обладает музыкальным вкусом. Также они не потерпят возле себя жадного и мелочного партнера. Им очень важно гордиться своим мужчиной и убеждаться в том, что их выбор сделан правильным. Покорить женщин знака можно честностью и страстностью, но удивить их, все же, лучше содержимым кошелька и интеллектом. Несмотря на то, что женский пол проявляет по отношению к окружающим много эгоизма, в свою сторону они его не потерпят. Они ведь достойны всего лучшего.

Дева