Эта суббота готовит сюрпризы: читайте гороскоп на 5 января

Овен

День связан с ростом творческого потенциала и укреплением жизненного тонуса. Проявив некоторую изобретательность, вы добьетесь любой поставленной цели. Особое внимание следует обратить на отношение с близкими людьми – дело в том, что сегодня вы более обычного склонны к резким высказываниям и предвзятым суждениям, что не способствует взаимопониманию и гармонии.

Желательно избегать пустых разговоров и не давать обещаний; не стоит также принимать всерьез слова малознакомых людей или тех, кто часто руководствуется эмоциями. Это подходящий день для размышлений и оценки своего поведения. Правильное питание и разумные физические нагрузки будут способствовать хорошему самочувствию и бодрости.

Телец

Будьте серьезны и внимательны к мелочам, держитесь подальше от сомнительных особ и авантюрных сделок. Нельзя полагаться на удачу: сегодня ваши успехи во всех сферах жизни прямо пропорциональны усилиям, предпринятым для их достижения. Могут возникнуть мелкие дела, требующие внимания и аккуратности, не исключено получение важных известий.

Можно сосредоточиться на личных делах, решить сразу несколько проблем, беспокоивших вас в последнее время. Этот день хорошо подходит для развлекательных поездок и посещения увеселительных заведений. Соблазнов будет немало, но вам наверняка удастся устоять.

Близнецы

Непростой день, события которого не позволяют реализовать ранее составленные планы и заставляют приспосабливаться к обстоятельствам. Свойственная вам гибкость будет очень кстати, но нельзя забывать и о целеустремленности. Чрезвычайно важна правильная расстановка приоритетов – именно благодаря ей вы избежите ловушек и соблазнов, не совершите поступков, о которых позже придется жалеть.

Есть вероятность конфликтов с друзьями, споров с родственниками и любимым человеком. Сейчас не время настаивать на своем, требовать от окружающих немедленного исполнения ваших желаний и потакания капризам – будьте рассудительны, это поможет избежать многих неприятностей.

Рак

Раки в этот день сильнее обычного реагируют на неприятности и события негативного характера. Гоните прочь мрачные мысли – в этот день они способны материализоваться; оптимисты, напротив, могут рассчитывать на большой успех, если приложат достаточно усилий для его достижения и найдут единомышленников, которые помогут справиться с трудностями.

Внимательно наблюдайте за тем, что происходит вокруг: малозначительные, казалось бы, происшествия, могут натолкнуть вас на интересные мысли и помочь определиться с планами на ближайшее будущее. Рассказывать о своих замыслах не стоит – реакция недоброжелателей не заставит себя ждать.

Лев

Львы могут использовать этот день для налаживания отношений с окружающими. Сегодня у вас есть шанс достичь взаимопонимания даже с теми людьми, которые обычно не разделяют вашу точку зрения на происходящее и планы на будущее. Полагаться только на удачу не стоит – окончательный результат будет зависеть от проявленной вами трудоспособности.