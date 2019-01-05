Эта суббота готовит сюрпризы: читайте гороскоп на 5 января

Весьма удачный день для встреч и обсуждения любых актуальных проблем. Старайтесь не слишком увлекаться мечтами и фантазиями – те, кому изменит здравый смысл, могут оказаться пленниками своих иллюзий или марионетками в чужих руках. Это подходящий день для укрепления отношений любого рода, связей, в поддержании которых вы заинтересованы, пишет Dvorec.
Овен
День связан с ростом творческого потенциала и укреплением жизненного тонуса. Проявив некоторую изобретательность, вы добьетесь любой поставленной цели. Особое внимание следует обратить на отношение с близкими людьми – дело в том, что сегодня вы более обычного склонны к резким высказываниям и предвзятым суждениям, что не способствует взаимопониманию и гармонии.
Желательно избегать пустых разговоров и не давать обещаний; не стоит также принимать всерьез слова малознакомых людей или тех, кто часто руководствуется эмоциями. Это подходящий день для размышлений и оценки своего поведения. Правильное питание и разумные физические нагрузки будут способствовать хорошему самочувствию и бодрости.
Телец
Будьте серьезны и внимательны к мелочам, держитесь подальше от сомнительных особ и авантюрных сделок. Нельзя полагаться на удачу: сегодня ваши успехи во всех сферах жизни прямо пропорциональны усилиям, предпринятым для их достижения. Могут возникнуть мелкие дела, требующие внимания и аккуратности, не исключено получение важных известий.
Можно сосредоточиться на личных делах, решить сразу несколько проблем, беспокоивших вас в последнее время. Этот день хорошо подходит для развлекательных поездок и посещения увеселительных заведений. Соблазнов будет немало, но вам наверняка удастся устоять.
Близнецы
Непростой день, события которого не позволяют реализовать ранее составленные планы и заставляют приспосабливаться к обстоятельствам. Свойственная вам гибкость будет очень кстати, но нельзя забывать и о целеустремленности. Чрезвычайно важна правильная расстановка приоритетов – именно благодаря ей вы избежите ловушек и соблазнов, не совершите поступков, о которых позже придется жалеть.
Есть вероятность конфликтов с друзьями, споров с родственниками и любимым человеком. Сейчас не время настаивать на своем, требовать от окружающих немедленного исполнения ваших желаний и потакания капризам – будьте рассудительны, это поможет избежать многих неприятностей.
Рак
Раки в этот день сильнее обычного реагируют на неприятности и события негативного характера. Гоните прочь мрачные мысли – в этот день они способны материализоваться; оптимисты, напротив, могут рассчитывать на большой успех, если приложат достаточно усилий для его достижения и найдут единомышленников, которые помогут справиться с трудностями.
Внимательно наблюдайте за тем, что происходит вокруг: малозначительные, казалось бы, происшествия, могут натолкнуть вас на интересные мысли и помочь определиться с планами на ближайшее будущее. Рассказывать о своих замыслах не стоит – реакция недоброжелателей не заставит себя ждать.
Лев
Львы могут использовать этот день для налаживания отношений с окружающими. Сегодня у вас есть шанс достичь взаимопонимания даже с теми людьми, которые обычно не разделяют вашу точку зрения на происходящее и планы на будущее. Полагаться только на удачу не стоит – окончательный результат будет зависеть от проявленной вами трудоспособности.
В течение дня возможны незначительные размолвки с близкими людьми, однако серьезных конфликтов вы сможете избежать благодаря умению отступить в нужный момент или проявить мягкость там, где это необходимо. Примечательно, что эта достойная уважения тактика не помешает вам защитить свои интересы.
Дева
В этот день Девы могут получить приятное известие, которое сыграет важную роль в их жизни. Жажда новых открытий и переживаний будет руководить вашими поступками, которые многим окружающим покажутся легкомысленными, но не заслуживают ни осуждения, ни упреков. Не следует серьезно относиться к поступающим предложениям, даже если они носят деловой характер – пройдет немало времени прежде, чем будет принято окончательное решение.
В общении с людьми проявляйте сдержанность, не давайте воли эмоциям. Ошибкой будет настаивать на своей точке зрения: велика вероятность, что вы заблуждаетесь, а признать свою неправоту будет непросто.
Весы
В целом этот день благоприятен, но к вечеру Весы ощутят недовольство собой и окружающими. Не стоит предъявлять к людям завышенные требования: сильные и слабые стороны есть у всех. Нежелательно также проявлять эгоизм и замыкаться в себе, поскольку такое поведение заставит страдать ваших близких. Общение с любимым человеком доставит вам большую радость, а вот разлука с ним может положить начало неприятностям.
В течение всего дня вероятно ощущение беспричинной печали, хандры. Вы склонны к философским размышлениям, окрашенным в довольно мрачные тона; не позволяйте депрессии взять над вами верх. Злоупотребление алкоголем и тяжелой пищей может нанести значительный ущерб организму.
Скорпион
В этот день Скорпионов будет не на шутку тревожить недостаток стабильности в личных отношениях, неуверенность в себе и сомнения в собственной правоте. Вы склонны снова и снова вспоминать об ошибках, допущенных в прошлом, вместо того, чтобы двигаться дальше, получив ценный жизненный опыт. Неуемная щедрость может поставить вас в неловкое положение, особенно если вы попытаетесь пустить пыль в глаза человеку, который вам симпатичен.
Не стоит планировать на этот день встречи с коллегами и руководством, даже если вы поддерживаете дружеские отношения и общаетесь в неформальной обстановке. Вероятны небольшие проблемы со здоровьем, которые станут последствием излишне активного отдыха.
Стрелец
Этот день для Стрельцов будет довольно тяжелым и опасным: действуя сгоряча, вы рискуете навредить себе и другим. Нервные перегрузки могут привести к тяжелым заболеваниям, поэтому постарайтесь сохранять спокойствие и избегать стрессовых ситуаций. От занятий экстремальными видами спорта и участия в травмоопасных играх лучше отказаться.
В общении проявляйте осторожность и осмотрительность; вполне возможно, что в вашем окружении найдутся люди, готовые воспользоваться вашем бескорыстием и готовностью помочь. Не вмешивайтесь в дела близких без крайней на то необходимости: они вполне в состоянии самостоятельно справиться со своими проблемами; ваши же советы вряд ли будут поняты правильно.
Козерог
Козерогам нужно быть осторожными и внимательными при выполнении любого дела, даже, на первый взгляд, самого простого. Не стоит относиться легкомысленно даже к решению повседневных бытовых вопросов: возможны неприятные сюрпризы. Не стоит работать с электроинструментом, заниматься ремонтом или строительством, переставлять мебель и покупать предметы интерьера.
Этот день совершенно не подходит для активных действий. Проведите его спокойно и размеренно, позвольте себе полениться. Проявление упрямства в непринципиальных вопросах может привести к ссорам с близкими людьми. Существует опасность недомогания, избегайте перегрузок.
Водолей
Водолеи рискуют испортить отношения с окружающими, если будут действовать излишне решительно или навязывать свое мнение. А вот для тех, кто умеет уступать и не боится компромиссов, день будет удачным; правда, принимать кардинальных решений все же не стоит – по крайней мере, до тех пор, пока вы не взвесите все «за» и «против». Обратите внимание на свое здоровье и самочувствие близких; общение с природой поможет снять напряжение.
Вероятны значительные творческие успехи, прогресс в учебе или научной деятельности. Ваш интеллектуальный потенциал очень высок, передать свои знания окружающим вы тоже сможете без труда.
Рыбы
Этот день обещает Рыбам эмоциональный всплеск и активизацию творческих устремлений. Ваша фантазия не знает границ – идеи, посещающие вас сегодня, могут показаться не только оригинальными, но и эксцентрическими, и воплощать их в жизнь придется самостоятельно. Сохранить ровные отношения с людьми, придерживающимися консервативных взглядов, будет трудно: ваше стремление нарушать правила и традиции очень велико.
Помните, что вы рискуете поддаться иллюзиям, поэтому постарайтесь проверить свои идеи логикой и трезвым расчетом. Перед сном рекомендуется уединенный отдых на свежем воздухе, который поможет снять эмоциональное напряжение этого дня.