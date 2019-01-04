Она пьяна?! Анастасия Волочкова рассмешила новым видео на Мальдивах

Российская танцовщица Анастасия Волочкова не устает давать повод для обсуждения хейтерам. Даже отправившись на Мальдивы, звезда балета провоцирует читателей своим ярким поведением и миниатюрным купальником. Новое видео знаменитости с пляжа вызвало массу шуток, передает Joinfo.

В начале ролика Волочкова в ярком купальнике и солнцезащитных очках выходит из своего номера и рассказывает о том, что ее часто обвиняют в использовании фотошопа. Танцовщица уверена, что ей не нужно редактировать свои фотографии, потому что она обладает идеальной фигурой.

Кроме того, знаменитость призвала своих поклонников садиться на шпагат и даже вызвала их на дуэль. Далее балерина продефилировала по песку, сделала реверанс и снова вернулась в домик на пляже.