До и после: эстонская модель Эрна Хуско удивила изменениями во внешности

На днях спортсменка разместила в Instagram фотоколлаж, показывающий, как она выглядела много лет назад и как она выглядит сегодня. Эрна Хуско отмечает, что мало быть просто худой, женское тело должно быть подтянутым. По словам фитнес-модели, после того, как она начала усиленно тренироваться, произошли и изменения со здоровьем. Теперь Эрна не ощущает вялости и чувствует себя великолепно.