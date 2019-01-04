До и после: эстонская модель Эрна Хуско удивила изменениями во внешности

Фитнес-модель из Финляндии Эрна Хуско в Сети известна скорее благодаря своим выдающимся формам, нежели тому, что раньше была профессиональной фигуристкой. Девушка, которая сейчас проживает в Таллинне, тратит часы на тренировки в спортивном зале, а потом радует поклонников снимками подтянутого тела.
На днях спортсменка разместила в Instagram фотоколлаж, показывающий, как она выглядела много лет назад и как она выглядит сегодня. Эрна Хуско отмечает, что мало быть просто худой, женское тело должно быть подтянутым. По словам фитнес-модели, после того, как она начала усиленно тренироваться, произошли и изменения со здоровьем. Теперь Эрна не ощущает вялости и чувствует себя великолепно.
«Я нашла свой золотой баланс между тренировками и правильным питанием», – признается Эрна.
Про модель часто говорят, что для того, чтобы увеличить ягодицы, она прибегла к помощи пластических хирургов. Однако сама красотка опровергает такую информацию. Она уверяет, что ее выдающиеся формы – исключительно результат регулярных тренировок. Эрна говорит, что когда занималась парным фигурным катанием, ее вес составлял 44 килограмма. И это было ужасно! Порой просто ощущалась острая нехватка энергии. А теперь – в здоровом теле – здоровый дух! Это видно и по цветущему виду девушки.