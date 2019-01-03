Чт, 3.01.2019
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Фото: Иван Ургант лишился волос

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Иван Ургант

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Телеведущий Иван Ургант опубликовал на своей странице в Instagram странную фотографию. На снимке он предстал перед публикой полностью лысым, пишет Дни.ру.

Иван Ургант даже в новогодние праздники продолжает удивлять, смешить и эпатировать своих поклонников. В очередной раз он буквально взорвал сеть, опубликовав всего одну фотографию.

На снимке ведущий держит в руках голубой велосипед. "Ну, Наташка! Представляете, ждал меня под елкой... Настоящий #голубойургант. С Новым Годом! Вы самые внимательные и лучшие! Я быстро...", – подписал он фотографию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Впрочем, внимание общественности оказалось сосредоточено не на подарке, который ведущий получил на новый год, а на нем самом. Дело в том, что на снимке Иван Ургант предстал полностью лысым.

Мнение подписчиков на счет этой радикальной смены внешности разделилось. Одни отметили, что он стал мужественнее. Другим же показалось, что такая прическа балагуру-Урганту не очень идет.

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