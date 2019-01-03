Причина, по которой знаки Зодиака могут потерять любовь всей своей жизни

1. Овен (21 марта — 19 апреля)

Вам необходимо понять, что существует целый мир за пределами вашего собственного. Как Овен, вы довольно амбициозный человек, и это хорошо. Несмотря на это, ваши взгляды сильно ограниченны. Вы сосредотачиваетесь все свое внимание на своих целях и мечтах и забываете о других аспектах вашей жизни. Ваша личная жизнь страдает от того, что вы не хотите пересмотреть свои приоритеты.

2. Телец (20 апреля — 21 мая)

Ваше нежелание пойти на компромисс отталкивает тех, кого вы любите. Как Тельцу, вам нравится такая жизнь, в которой все знакомо и предсказуемо. Вы привыкли жить так, как живете и не хотите что-либо в этом менять. Тем не менее, вы все-таки должны быть готовы к компромиссам, чтобы ваша вторая половинка могла стать частью вашей жизни.

3. Близнецы (22 мая — 21 июня)

Остепенитесь. Жизнь не всегда должна быть наполнена захватывающими событиями и острыми ощущениями. На самом деле большинство факторов, благодаря которым отношения складываются являются довольно рутинными, и вам следует научится это ценить. Вы не должны постоянно искать возможность оживить ситуацию. Если вы хотите стабильности в отношениях с любимым человеком, то должны привыкнуть к спокойной и размеренной жизни.

4. Рак (22 июня — 22 июля)

Вы неконфликтный человек и от этого часто страдаете. Как Рак, вы очень боитесь, что вам причинят боль и поэтому отказываетесь настоять на своем, чтобы избежать конфликта в отношениях. Не позволяйте такому произойти. Любовь никогда не будет настоящей, если вы будете позволять всем вытирать об вас ноги.

5. Лев (23 июля — 22 августа)

Ваша завышенная самооценка часто служит причиной того, что ваши отношения не складываются. Временами вы ведете себя чересчур заносчиво и это вредит вам. Вы думаете только о своих потребностях и забываете о том, что в отношениях состоят два человека.

6. Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы любите все планировать и организовывать. Это одно из ваших наилучших качеств, а также причина, по которой в вашей жизни всегда присутствуют структура и порядок. Вы аккуратный и методичный человек. Окружающим нравится та стабильность, которую вы им дарите. Тем не менее, вы не совсем гибкий человек, а это, в сочетании с вашим нежеланием под кого-либо подстраиваться может оттолкнуть тех, кого вы любите.

7. Весы (23 сентября — 22 октября)

Перестаньте искать человека, который соответствовал бы всем пунктам из вашего списка идеального партнера. Перестаньте постоянно осуждать окружающих. Как Весы, вы чересчур требовательны, когда дело касается людей из вашего окружения. Нельзя сказать, что вы асоциальны. Просто вы привыкли общаться лишь с избранными. Если же человек не соответствует всем пунктам из вашего списка, вы превращаете с ним общение. Никто не идеален, в конце концов. Давайте людям второй шанс.

8. Скорпион (23 октября — 22 ноября)

Научитесь расставаться со своим эмоциональным багажом. Отпустите прошлые обиды. Вы отталкиваете тех, кого любите своей обидой на людей, которых уже давно нет в вашей жизни.

9. Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ваша боязнь обязательств мешает вам встретить любовь всей своей жизни. Как Стрелец, вы любите свободу и не хотите связывать себя какими-либо обещаниями или обязательствами. Тем не менее, в отношениях необходимо оставаться преданным своему партнеру и держать свои обещания. Если вы говорите, что будете в назначенное время в определенном месте, то непременно должны прийти.

10. Козерог (22 декабря — 20 января)