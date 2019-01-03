Чт, 3.01.2019
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  • Горячая штучка! Лицо Nike в Эстонии показала аппетитную фигуру в бикини

Горячая штучка! Лицо Nike в Эстонии показала аппетитную фигуру в бикини

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katri Kats

ФОТО: Instagram

Успешная эстонская модель и путешественица Катри Катс поделилась с подписчиками свежим кадром, сделанным на побережье в Австралии. 

На снимке девушка позирует в оранжевом бикини, повернувшись спиной к камере. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Отметим, что Катри и ее возлюбленный Юхани Сярглеп практически круглый год колесят по всему свету. Особенно пара любит жаркие, экзотические уголки нашей планеты. Молодые люди неплохо зарабатывают на своих аккаунтах в Instagram, сотрудничают со многими компаниями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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