Горячая штучка! Лицо Nike в Эстонии показала аппетитную фигуру в бикини

Отметим, что Катри и ее возлюбленный Юхани Сярглеп практически круглый год колесят по всему свету. Особенно пара любит жаркие, экзотические уголки нашей планеты. Молодые люди неплохо зарабатывают на своих аккаунтах в Instagram, сотрудничают со многими компаниями.