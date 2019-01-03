Горячая штучка! Лицо Nike в Эстонии показала аппетитную фигуру в бикини
3 января 2019, 15:36
Успешная эстонская модель и путешественица Катри Катс поделилась с подписчиками свежим кадром, сделанным на побережье в Австралии.
На снимке девушка позирует в оранжевом бикини, повернувшись спиной к камере.
Отметим, что Катри и ее возлюбленный Юхани Сярглеп практически круглый год колесят по всему свету. Особенно пара любит жаркие, экзотические уголки нашей планеты. Молодые люди неплохо зарабатывают на своих аккаунтах в Instagram, сотрудничают со многими компаниями.