«Желтая свинья – символ проблем»: Павел Глоба рассказал, что ждет мир в 2019 году

Известный астролог Павел Глоба не ждет от наступившего года глобальных военных конфликтов, но предупреждает, что если не дать в 2019 году жестко агрессору по рукам, то уже летом следующего 2020-го года начнется большая военная кампания, отличающаяся впрочем от мировой войны в ее классическом варианте, пишет TopNews.

«Это будет как черная дыра, то есть вовлечение в конфликт все большего и большего количества государств. И расширение пояса напряженности. Если сейчас очаги - это Ирак, Сирия, Афганистан, то в 2020-2021 годах зона конфликтов может стать куда шире – от Турции до Китая», – пояснил в интервью изданию «Мир новостей» Глоба.

Кто по его мнению станет этим самым агрессором, астролог не уточнил. Но судя по тому, что в 2019 году он «не видит» импичмента Дональда Трампа и даже прогнозирует ему возможный второй срок на посту президента, в роли агрессора может выступить не только США.

Что касается природных катастроф и иных катаклизмов, то ожидаются сразу три неблагоприятных периода, когда в наступившем году может произойти что-то подобное – в январе, июне-июле и последней декаде ноября и декабря. Все эти катаклизмы по словам Павла Глобы будут связаны с затмениями Солнца и Луны. Впрочем, особенных, знаковых катастроф не предвидится, успокаивает он.

А вот чего действительно стоит опасаться в 2019 году, так это повальной нищеты и разорений.

«Людям придется столкнуться с повышением цен. Желтая Свинья – это символ земных проблем. Все очень болезненно будут реагировать на финансовые потери. И это может даже вызвать тенденции, сходные с французскими. Только в год Свиньи все будет проходить намного острее», – предупреждает астролог.

Как советует Павел Глоба, простым гражданам следует заранее начать откладывать на «черный день», экономить, жить по средствам, напрасно не тратить, рассчитывая только на свои силы.

«Советы на год Свиньи – это копилка и еще раз копилка», – подчеркнул он.

Тем же, кто уже позаботился о завтрашнем дне и сумел сделать накопления, астролог советует «не дергаться» и держать их при себе. Либо вкладывать в то, что сразу приносит «быстрые деньги», но не в рисковые предприятия - например, в недвижимость .