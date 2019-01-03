Минус десять лет: Муцениеце изменилась до неузнаваемости

За 2018 год Агата Муцениеце несколько раз меняла имидж и каждый раз эти перемены сказывались на ее прическе. Сперва она сильно обрезала волосы, а затем и вовсе перекрасилась. 2019 год актриса, судя по всему, решила начать с очередного крутого поворота.

На своей странице в Instagram она поделилась свежим снимком. "Первое фото в этом году", – подписала кадр актриса. На нем она предстала перед публикой с длинными черными волосами. Поклонники от увиденного пришли в настоящий восторг, а кто-то заметил, что благодаря новому образу и без того молодая красавица выглядит еще на десять лет младше.