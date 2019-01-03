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Фанаты Мадонны подозревают, что она она вставила импланты в ягодицы
Смотрите сами!

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FILE - In this July 16, 2018 file photo, U.S. singer Madonna speaks to the press at a news conference in Blantyre, Malawi. Madonna is celebrating her upcoming 60th birthday with a fundraiser to raise funds for orphans and children in Malawi. The singer tells The Associated Press she‚Äôs teaming with Facebook for the fundraiser, which runs from Monday through Aug. 31. (AP Photo/Thoko Chikondi, File)

ФОТО: Thoko Chikondi / AP

60-летняя Мадонна на днях выступила в одном из нью-йоркских баров вместе со своим сыном. Поклонники певицы заметили ее значительно увеличившиеся ягодицы и решили, что звезда сделала пластическую операцию, пишет Woman.  

Мадонна любит экспериментировать со своей внешностью. На этот раз звезда удивила поклонников своими неожиданно округлившимися ягодицами.

В канун Нового года 60-летняя Мадонна выступила в одном из баров в Нью-Йорке вместе с 13-летним сыном Дэвидом. Видео, снятые в тот вечер, выложили в Сеть поклонники певицы, которые заметили, что ее ягодицы сильно увеличились в объеме. Эти изменения фанаты исполнительницы связали с тем, что звезда прибегла к помощи пластических хирургов, чтобы обрести желанные формы. Тем не менее некоторые пользователи Сети решили, что Мадонна не использовала импланты, а просто подложила под обтягивающие джинсы специальные подушки, которые нужны для того, чтобы сделать фигуру более округлой.

В любом случае, большинство поклонников звезды сочли новые формы своего кумира неестественными. Смотрите видео!

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