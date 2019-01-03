Фанаты Мадонны подозревают, что она она вставила импланты в ягодицы

В канун Нового года 60-летняя Мадонна выступила в одном из баров в Нью-Йорке вместе с 13-летним сыном Дэвидом. Видео, снятые в тот вечер, выложили в Сеть поклонники певицы, которые заметили, что ее ягодицы сильно увеличились в объеме. Эти изменения фанаты исполнительницы связали с тем, что звезда прибегла к помощи пластических хирургов, чтобы обрести желанные формы. Тем не менее некоторые пользователи Сети решили, что Мадонна не использовала импланты, а просто подложила под обтягивающие джинсы специальные подушки, которые нужны для того, чтобы сделать фигуру более округлой.