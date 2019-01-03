Вера Брежнева показала редкий кадр со своими дочерьми

"Счастливого Нового 2019 Года ВСЕМ! Здоровья! Гармонии! Доброты! Мира! Музыки и... ЛЮБВИ!!! Побольше проводить времени с любимыми людьми", – подписала фото Вера.

Отметим, что поклонники Брежневой часто "путают", где на фото сама певица, а где ее дочь. Подписчики Веры отметили, что старшая дочь Веры Соня выросла настоящей красавицей, а младшая Сара очень похожа на мать.