Вера Брежнева показала редкий кадр со своими дочерьми

Вера Брежнева показала редкий кадр со своими дочерьмиФОТО!
3 января 2019, 17:35
Известная певица Вера Брежнева поздравила поклонников с Новым 2019 годом. На своей странице в Instagram она опубликовала яркое фото, на котором позирует вместе со своими дочерьми – 17-летней Соней и 9-летней Сарой.
"Счастливого Нового 2019 Года ВСЕМ! Здоровья! Гармонии! Доброты! Мира! Музыки и... ЛЮБВИ!!! Побольше проводить времени с любимыми людьми", – подписала фото Вера.
Отметим, что поклонники Брежневой часто "путают", где на фото сама певица, а где ее дочь. Подписчики Веры отметили, что старшая дочь Веры Соня выросла настоящей красавицей, а младшая Сара очень похожа на мать.