«Он следующий»: Сбылось жуткое пророчество Даны Борисовой

Узнав о смерти Осина, Дана Борисова сделала громкое заявление: «Следующий - Крис Кельми». Телеведущая признавалась, что опасается за здоровье музыканта, потому что тот, как и Осин, питал слабость к горячительным напиткам, сообщает StarHit.

Сам Кельми после смерти Евгения Осина обещал - больше никакого алкоголя. Певец боялся повторить судьбу коллеги. Он продолжал до последнего надеяться на лучшее, делился творческими планами на будущее и уверял всех, что выздоравливает.

«У меня есть проблемы с сосудами на ногах. Вот это меня тревожит. Все остальное - ерунда. Да, я могу выпить, знаю о своей проблеме, поэтому и благодарен за помощь друзьям», — признавался музыкант. Пережить автора хита «Плачет девушка в автомате» он смог всего лишь на полтора месяца.

«Боже, какой ужас! Как же жаль их... Не знаю о его смерти, но предчувствую, что это правда», — только и смогла выдавить рыдающая Дана Борисова, проходившая с ним вместе реабилитацию в Таиланде. Позже телеведущая оставила сообщение в своем Instagram: «Теперь скорбим и по Крису».