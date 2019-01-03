Запомни! Семь жизненных ситуаций, когда лучше отказаться от завтрака

Если вы не любите есть по утрам, то незачем испытывать чувство вины. По словам диетолога Лесли Бонси, хотя утренняя еда полезна для детей (она повышает успеваемость и внимательность в школе), для взрослых такой чёткой корреляции не обнаружено. Учёные до сих пор спорят, помогает ли завтрак думать и худеть.

Конечно, есть случаи, когда завтрак обязателен — например, диабет или приём лекарств, которые надо пить утром с едой. Но бывают и такие ситуации, когда отказ от завтрака будет не то что не вреден, а даже полезен!

Вот семь таких ситуаций:

1. Когда вы собираетесь в зал

Если вы из тех, кто умудряется тренироваться перед работой или после отправки детей в школу, то вам лучше отложить свой йогурт на потом. Диетолог Майя Феллер говорит, что хотя обычно она всем рекомендует завтракать, перед тренировкой лучше ничего не есть, особенно если вам неприятно упражняться на полный желудок. С другой стороны, если после тренажёров натощак у вас кружится голова, то, конечно, обязательно поешьте перед выходом из дома.

2. Когда вы (еще) не проголодались

Не все просыпаются с чувством голода. Если вы проснулись, но не хотите есть, то вполне нормально подождать, пока не проснётся аппетит. Специалист по питанию Рафаэль Грумэн говорит:

«Если вы встаёте в 7–8 утра, то вполне допустимо завтракать в 10».

Он советует съесть утром бутерброд с сыром: это идеальное сочетание углеводов, жиров и кальция, которое поможет вам продержаться до ланча.

3. Когда вы хотите сменить диету

По данным исследования, опубликованного в American Journal of Clinical Nutrition, женщины, которые изменили свои утренние питательные привычки на три месяца, сбросили вес — независимо от самих этих привычек! То есть те, кто завтракал овсянкой с тостами, похудели, отказавшись от завтрака — и наоборот. Так что если вы хотите похудеть и привыкли начинать день, например, с фруктов, попробуйте отказаться от них и посмотрите, что будет.

4. Когда из всей еды у вас есть только вредная

Вы проспали будильник, не успели позавтракать и примчались на работу. Теперь вам хочется есть, а в офисе стоит коробка пончиков. Есть или не есть?

В таком случае гораздо лучше подождать обеденного перерыва, чем съесть пончик или кекс, полный сахара и жиров. Подобные лакомства не имеют никакой пищевой ценности: от них у вас лишь поднимется сахар крови, а потом резко упадёт. Вы будете сонными и усталыми безо всякой на то причины.

5. Когда вы принимаете определенные лекарства