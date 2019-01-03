Снова платье из китайской шторы: фанаты раскритиковали наряд Ани Лорак

Артистка в очередной раз нарвалась на критику из-за своего наряда, пишет Сегодня.
Ани Лорак, не так давно надевшая очень короткое блестящее платье в стиле диско, снова примерила наряд, вызвавший у подписчиков недоумение.
Украинская артистка, последние несколько лет работающая в РФ, является судьей одного из популярных песенных шоу, на прямые эфиры которых регулярно надевает новые и новые платья. Одним из таких стало длинное серебристое с рукавом на одно плечо и стальным поясом.
Это платье было хоть и красивое, но немного странное, поскольку создавалось впечатление, будто оно на несколько размеров больше, чем нужно. Это заметили и подписчики Лорак, которые высказали в комментариях свое мнение.
"Странное платье смотрелось как мешок. Все вздувалось и на экране был просто ужас", "Платье отдайте назад этому "великому" кутюрье. Ужасно смотрелось в кадре", "Ну, что опять за платье из китайской шторы!? Неужели больше нет вариантов – то мини, то штора!?", – пишут фанаты.