Чт, 3.01.2019
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Снова платье из китайской шторы: фанаты раскритиковали наряд Ани Лорак

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Ани Лорак

ФОТО: Instagram

Артистка в очередной раз нарвалась на критику из-за своего наряда, пишет Сегодня.

Ани Лорак, не так давно надевшая очень короткое блестящее платье в стиле диско, снова примерила наряд, вызвавший у подписчиков недоумение.

Украинская артистка, последние несколько лет работающая в РФ, является судьей одного из популярных песенных шоу, на прямые эфиры которых регулярно надевает новые и новые платья. Одним из таких стало длинное серебристое с рукавом на одно плечо и стальным поясом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Это платье было хоть и красивое, но немного странное, поскольку создавалось впечатление, будто оно на несколько размеров больше, чем нужно. Это заметили и подписчики Лорак, которые высказали в комментариях свое мнение.

"Странное платье смотрелось как мешок. Все вздувалось и на экране был просто ужас", "Платье отдайте назад этому "великому" кутюрье. Ужасно смотрелось в кадре", "Ну, что опять за платье из китайской шторы!? Неужели больше нет вариантов – то мини, то штора!?", – пишут фанаты.

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