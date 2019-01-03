Избитая жена Башарова приготовилась бежать из России

Общественность продолжает возмущенно обсуждать скандальную историю о домашнем насилии в семье актера и ведущего Марата Башарова. Стало известно, что пострадавшая супруга хочет уехать из России в Таиланд, передают Dni.
Народ яростно встал на защиту Елизаветы Шевырковой после того, как ее старший брат Федор рассказал жуткую историю – по его словам, Марат Башаров избил несчастную и сломал ей нос. Однако сама девушка пока не стремится делать никаких громких заявлений.
Более того, на Новый год она поделилась со своими подписчиками фотографией украшенной елки и поздравила пользователей Сети, ни словом не обмолвившись о произошедшем с ней. «С Новым годом! С Новым счастьем! Побольше добра на земле! Здоровья, любви, счастья! Надежды и веры в чудеса! Ура!», – подписала снимок Елизавета.
Подписчики стали поздравлять жену Башарова в ответ. Кто-то передал теплые слова из Таиланда. «Вы надолго в Тай? Хочу с сыном полететь после 5-ого», – ответила Елизавета Шевыркова.
Такой поворот сильно озадачил пользователей Сети. Комментаторы стали интересоваться, мол, какой перелет со сломанным носом? Кто-то даже предположил, что выкладывает фотографии и оставляет сообщения не сама Елизавета, которая сейчас находится в больничной палате, а ее муж Марат Башаров.