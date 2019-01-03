Избитая жена Башарова приготовилась бежать из России

Народ яростно встал на защиту Елизаветы Шевырковой после того, как ее старший брат Федор рассказал жуткую историю – по его словам, Марат Башаров избил несчастную и сломал ей нос. Однако сама девушка пока не стремится делать никаких громких заявлений.

Более того, на Новый год она поделилась со своими подписчиками фотографией украшенной елки и поздравила пользователей Сети, ни словом не обмолвившись о произошедшем с ней. «С Новым годом! С Новым счастьем! Побольше добра на земле! Здоровья, любви, счастья! Надежды и веры в чудеса! Ура!», – подписала снимок Елизавета.

Подписчики стали поздравлять жену Башарова в ответ. Кто-то передал теплые слова из Таиланда. «Вы надолго в Тай? Хочу с сыном полететь после 5-ого», – ответила Елизавета Шевыркова.