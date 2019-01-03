Ким Кардашян и Канье Уэст ждут четвертого ребенка

Как сообщает Mirror, ребенка будет вынашивать та же женщина, которая вынашивала и их третьего ребенка – дочь Чикаго, появившуюся на свет меньше года назад.

Ожидается, что четвертый ребенок появится на свет в мае. Предположительно, это будет мальчик.

У 38-летней звезды реалити-шоу и 41-летнего музыканта растут дочь Норт, которой 5 лет, сын Сейнт (ему три года) и 11-месячная Чикаго.