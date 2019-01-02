Совсем уже!? Звезда «Спасателей Малибу» поздравила фанатов с Новым годом этим снимком...
Пока одни звезды ссорятся из-за платьев кутюрных домов, другие экономят на дизайнерских нарядах и стараются привлечь к себе внимание, публикуя фото в Сети в чем мать родила, лишь чуть прикрыв наготу тем, что есть под рукой.
49-летняя звезда сериала «Спасатели Малибу» Алисия Арден решила, что Новый год - отличный повод опубликовать откровенный кадр.
Своих подписчиков Алисия поздравила селфи, на котором она стоит перед зеркалом без одежды. Грудь женщина прикрыла руками, а самое интимное место закрыла стикером c надписью «С Новым годом!».
К слову, опубликовала она и более приличную фотографию, на котором изображена уже в трусах.
Отметим, что в 2017 году тогда еще 47-летняя Арден явилась на вечеринку по случаю премии «Оскар-2017» Night of 100 Stars Oscar Viewing Gala в Беверли-Хиллз в наряде, который даже трудно описать.
На женщине были трусы от купальника, стикеры для защиты сосков от ультрафиолета, несколько полосок прозрачной клеенки, наклейка-тату, кожаный ремень и шлепки. То есть совершенно случайный набор предметов, которые Арден, видимо, пособирала по всему дому за пять минут до выхода в свет.
Актриса так смело подошла к выбору наряда, что ее попросили прикрыться.