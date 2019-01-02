Совсем уже!? Звезда «Спасателей Малибу» поздравила фанатов с Новым годом этим снимком...

49-летняя звезда сериала «Спасатели Малибу» Алисия Арден решила, что Новый год - отличный повод опубликовать откровенный кадр.

Своих подписчиков Алисия поздравила селфи, на котором она стоит перед зеркалом без одежды. Грудь женщина прикрыла руками, а самое интимное место закрыла стикером c надписью «С Новым годом!».

ФОТО: Vida Press

К слову, опубликовала она и более приличную фотографию, на котором изображена уже в трусах.

Отметим, что в 2017 году тогда еще 47-летняя Арден явилась на вечеринку по случаю премии «Оскар-2017» Night of 100 Stars Oscar Viewing Gala в Беверли-Хиллз в наряде, который даже трудно описать.

На женщине были трусы от купальника, стикеры для защиты сосков от ультрафиолета, несколько полосок прозрачной клеенки, наклейка-тату, кожаный ремень и шлепки. То есть совершенно случайный набор предметов, которые Арден, видимо, пособирала по всему дому за пять минут до выхода в свет.