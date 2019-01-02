49-летняя телезвезда нежится на солнышке в откровенном наряде

49-летняя телезвезда нежится на солнышке в откровенном нарядеФОТО!
2 января 2019, 15:53
49-летняя ТВ-звезда Лиззи Канди уже встретила Новый год на Барбадосе, а остаток отпуска решила потратить на изучение сценария прямо на солнечном пляже.
Не забыла Лиззи и о том, чтобы продемонстрировать фотографам свой наряд в полной красе.
Кстати, недавно британские СМИ выяснили, что в течение длительного времени Лиззи врала о своем возрасте. К тому же, судя по всему, в карьерном плане Канди переживает нелегкие времена.