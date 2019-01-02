Ср, 2.01.2019
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49-летняя телезвезда нежится на солнышке в откровенном наряде
ФОТО!

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ФОТО: Vida Press

49-летняя ТВ-звезда Лиззи Канди уже встретила Новый год на Барбадосе, а остаток отпуска решила потратить на изучение сценария прямо на солнечном пляже. 

ФОТО: Vida Press

Не забыла Лиззи и о том, чтобы продемонстрировать фотографам свой наряд в полной красе. 

Кстати, недавно британские СМИ выяснили, что в течение длительного времени Лиззи врала о своем возрасте. К тому же, судя по всему, в карьерном плане Канди переживает нелегкие времена. 

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