49-летняя телезвезда нежится на солнышке в откровенном наряде

Не забыла Лиззи и о том, чтобы продемонстрировать фотографам свой наряд в полной красе.

Кстати, недавно британские СМИ выяснили, что в течение длительного времени Лиззи врала о своем возрасте. К тому же, судя по всему, в карьерном плане Канди переживает нелегкие времена.