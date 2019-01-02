ТОП-5 продуктов, которые снижают риск возникновения рака

Ученые назвали пять продуктов питания, употребление которых уменьшает вероятность возникновения онкологических заболеваний, передает Сегодня.

Черника

В ней содержатся антиоксиданты, следовательно, она обладает таким же полезным воздействием, как и апельсины. Антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы – нестабильные компоненты в нашем теле, которые повреждают клетки.

ФОТО: Lauri Kulpsoo/ Postimees

А подобного рода повреждения приводят к злокачественным новообразованиям.

Брюссельская капуста

Богата сульфорафаном, с помощью которого увеличивается производство фермента, отвечающего за улучшение иммунитета.

ФОТО: SCANPIX

Всё это позволяет попрощаться с химическими веществами, способными вызвать в организме рак. Обязательно включите брюссельскую капусту в список ваших любимых гарниров.

Имбирь

Известен с давних времен как мощное средство, заставляющее токсические клетки кончать жизнь самоубийством.

ФОТО: Corbis / Scanpix

Имбирь хорошо усваивается организмом, он намного уменьшает риск опухолей яичников за счёт блокирования злокачественных клеток этого органа от их неконтролируемого деления и распространения по телу.

Зеленый чай

Богат полифенолами, антиоксидантами, он имеет противораковые свойства. Зеленый чай известен многочисленными преимуществами для здоровья.

Чай. Иллюстративное фото. ФОТО: Panter Media/Scanpix

Среди прочего он снижает риск опухолей легких, печени, пищевода, полости рта, поджелудочной железы и простаты.

Апельсины

Насыщены антиоксидантами и витамином C, позволяющими сражаться со свободными радикалами.

Апельсин. Фото иллюстративное. ФОТО: Panther Media/Scanpix