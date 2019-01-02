Названа причина внезапного исчезновения Пугачевой

Новогодние огоньки, а которых год за годом появляются одни и те же артисты с почти неизменным репертуаром, успели стать одним из самых узнаваемых атрибутов встречи Нового года в России, вместе с просмотром фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Безусловно, многие зрители ругают эти программы за их вторичность и отсутствие какой-либо выдумки.

Однако и это недовольство стало своего рода предновогодней традицией. Ярким доказательством тому служит беспокойство, с которым многие россияне отметили отсутствие на своих экранах Аллы Пугачевой. Увидеть ее можно было только во время повторного показа прошлогоднего эфира. Нового же номера Примадонна не показала.

О том, почему певица внезапно пропала с экранов, рассказали друзья семьи. "Нет песни подходящей. И просто нет желания", – цитирует сайт "Комсомольская правда" близких артистки. "Копит силы и вдохновение для юбилейного концерта, который пройдет в апреле в Кремлевском дворце", – добавили они.