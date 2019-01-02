«Горжусь собой!»: Анна Седокова показала роскошный подарок, который подарила себе на Новый год

"Сегодня я собой горжусь, сегодня я стала такой серьезной. Сегодня у меня появилась своя большая квартира с нереальным видом! Квартира, на которую я заработала сама и правда к ней еще идет ипотека, но с этим я точно справлюсь! Найти 30%, вместо 9 за две недели, пройти через миллион испытаний, преодолеть тысячу и одну преграду, но все же сделать это!", - поделилась Седокова.