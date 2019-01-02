LimonTВБольшая галерея: вот как встречали Новый год в разных уголках ЭстонииБольшая галерея: вот как встречали Новый год в разных уголках ЭстонииLimon.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать2 января 2019, 13:05Пожалуй, впервые за долгое время погода в новогоднюю ночь была зимней. Смотри, какие кадры удалось заполучить нашим фотографам в разных городах Эстонии!Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьновый годрождество и новый годэстония