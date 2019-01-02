Ему было всего 30 лет... Умер российский актер Владимир Дыховичный

Причины смерти не уточняются. Под записью свои соболезнования оставляют друзья и коллеги Дыховичного. Среди них — режиссёры Анна Меликян, Григорий Константинопольский, Александр Атанасян, актриса Юлия Ауг, кинокритики Андрей Плахов, Мария Кувшинова и другие.

Дыховичный родился 12 апреля 1988 года, а в 2014 году окончил ВГИК (мастерскую народного артиста РФ Сергея Соловьёва). Он известен по ролям в таких фильмах, как "Невидимки" Сергея Комарова, "Лето" Кирилла Серебренникова, а также сериала "Бессоница".