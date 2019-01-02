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  • Ему было всего 30 лет... Умер российский актер Владимир Дыховичный

Ему было всего 30 лет... Умер российский актер Владимир Дыховичный

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Свеча. Снимок иллюстративный.

ФОТО: TYRONE SIU/REUTERS

Свои соболезнования выразили друзья и коллеги актёра — режиссеры Анна Меликян, Григорий Константинопольский, Александр Атанасян, актриса Юлия Ауг, кинокритики Андрей Плахов, Мария Кувшинова и другие.

RIP, — написала она, прикрепив к публикации фотографию Владимира.

Причины смерти не уточняются. Под записью свои соболезнования оставляют друзья и коллеги Дыховичного. Среди них — режиссёры Анна Меликян, Григорий Константинопольский, Александр Атанасян, актриса Юлия Ауг, кинокритики Андрей Плахов, Мария Кувшинова и другие.

Дыховичный родился 12 апреля 1988 года, а в 2014 году окончил ВГИК (мастерскую народного артиста РФ Сергея Соловьёва). Он известен по ролям в таких фильмах, как "Невидимки" Сергея Комарова, "Лето" Кирилла Серебренникова, а также сериала "Бессоница".

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