Назван победитель седьмого сезона шоу «Голос»
2 января 2019, 0:27
Пётр Захаров стал победителем седьмого сезона шоу "Голос" по итогам зрительского СМС-голосования. Финал программы показали первого января в эфире Первого канала.
Подопечный Константина Меладзе набрал 54,1% голосов, обойдя других финалистов: Рушану Валиеву, чьим наставником был Сергей Шнуров, Амирхана Умаева под руководством Ани Лорак и Шаэна Оганесяна, которым руководил Баста.
Отмечается, что все средства, собранные в результате голосования, будут перечислены в фонд "ОРБИ", чья деятельность направлена на борьбу с инсультом в России.
Страна сделала свой выбор. Петр Захаров – победитель седьмого сезона #ГолосПерезагрузка ✌🏻 pic.twitter.com/KJ3Q8hM3sI— #Голос7 (@voice1tv) January 1, 2019