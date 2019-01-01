Итоги 2018-го в кадрах: лучшие эксклюзивные фото ушедшего года

Уходящий 2018 год был насыщенным на события в сфере музыки и кино. Отгремели десятки различных музыкальных премий, кинопремий, состоялись масштабные кинопремьеры, за которыми следил весь мир.

Портал Elu24 предлагает взглянуть на 2018 год через объективы наших фотографов. Поехали!

Так на площади Вабадузе встречали 2018 год!

ФОТО: Konstantin Sednev

В начале года портал Elu24 решил показать жителям Эстонии, в каких домах живут местные знаменитости. Страсти после публикации этого материала до сих пор так и не утихли...

ФОТО: Konstantin Sednev

25 января в Saku Suurhall прошло вручение музыкальных премий за прошлый год - Eesti Muusikaauhinnad 2018. В зале собрались самые яркие и знаменитые. Первую награду за вклад в эстонскую музыку вручила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Обладателем этой награды стала группы 2 QUICK START.

ФОТО: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Первокурсники из Финляндии устроили сумасшедшую вечеринку в столице Эстонии.

ФОТО: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Пожалуй, один из самых целомудренных кадров, сделанных фотографом Elu24 на фестивале эротики Erots 2018.

ФОТО: Mihhail Triboi

Kraftwerk 3D концерт, который проходил в Saku Suurhall.

ФОТО: Raul Mee

В феврале в последний путь проводили эстонскую эстрадную певицу Хели Ляэтс. На церемонию пришел Эдгар Сависаар с Еленой Валме.

ФОТО: Konstantin Sednev

Эмоции Элины Нечаевой, когда она узнала, что будет представлять Эстонию на «Евровидении».

Elina Nechayeva ФОТО: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Трагичная гибель эстонской телеведущей Сигне Лахтейн стала полной неожиданностью для ее близких и коллег.

ФОТО: Kristjan Teedema

Lähedased ja kolleegid jätsid Signe Lahteiniga hüvasti ФОТО: Kristjan Teedema

Одна из участниц конкурса «Мисс Рапламаа».

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti meedia / Scanpix Baltics

Весной Эстонию посетили кронпринц и кронпринцесса Норвегии.

ФОТО: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Концерт Брайана Адамса в Saku Suurhall.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

Поддержке, которую оказали Элине Нечаевой в финале «Евровидения» можно только позавидовать!

ФОТО: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Предприниматель и председатель Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа решил поделиться со всеми «универсальной энергией любви» и для этого собрал всех желающих в центре отдыха Адила для проведения обряда.

ФОТО: Liis Treimann

Eestit külastanud Dubai kroonprints pani vallalistel naistel südame kiiremini põksuma ja fotograafid teda taga ajama.

В мае 2018 года принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум посетил Таллинн. Отметим, что он, пожалуй, самый завидный жених арабского мира. Его часто сравнивают с диснеевским Аладдином.

ФОТО: SANDER ILVEST / Eesti meedia / Scanpix Baltics

2018 oli kahtlemata kahe staari aasta: Nublu ja superstaarisaate võitnud Uudo Sepa.

Уудо Сепп только что узнал, что победил в шоу «Эстония ищет суперзвезду»

Eesti otsib superstaari 2018 finaalshow ФОТО: Konstantin Sednev / Madis Sinivee

А так выглядело Певческое поле во время Õllesummer...

Õllesummer 2018 teine päev, Armin van Buuren ФОТО: Madis Sinivee

Эстонский рэпен AROP принял участие в Borjomi Surf Challenge... И победил!

ФОТО: Madis Sinivee

Летом 2018 умер известный эстонский певец Райво Рятте. Обстоятельства его смерти до сих остаются для многих загадкой...

Raivo Rätte ärasaatmine Maardu kalmistul ФОТО: Madis Sinivee

Концерт музыканта Mick Moon на фестивале Positivus в Латвии.

ФОТО: Joakim Klementi

Райво Тамм не пытался скрыть эмоции, прийдя к финишу!

ФОТО: Madis Sinivee

Примерно так остужали пыл гости фестиваля Weekend в Пярну...

ФОТО: Ollino/Sinivee/Sednev

Американка Лиция Прен является большой поклонницей эстонского творчества. Девушка приехала в Таллинн, чтобы посетить фестиваль We Love the 90s, где ее очень тепло приняли!

ФОТО: Konstantin Sednev

На фото справа - автомобиль Яака Мадисона в 2018 году, а слева - в 2015 году.

ФОТО: Elu24 kollaaž

Хэллоуин по-эстонски. Натурщица разделась до трусов перед художниками в заброшенном здании на улице Копли.

ФОТО: Joakim Klementi

В сентябре мы познакомили вас с самым необычным экскурсоводом в Эстонии! Монах, викинг или крестоносец – нарвитянин Александр Опенко часто и сам не знает, в каком образе он появится на следующей экскурсии по Нарве и ее достопримечательностям.

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX

4 декабря, группа «Руки Вверх!» выступала на сцене Saku Suurhall в Таллинне.

ФОТО: Konstantin Sednev

1 декабря в Таллинне открылся первый в стране сад тропических бабочек!

ФОТО: Erik Tikan

Наташа Королева покорила женские и мужские сердца во время сольного концерта в Таллинне, представив шоу-программу «Магия Л».

ФОТО: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Перед Новым годом мы решили получше познакомиться с символом 2019 года! Свинка Нюша проживает в Ласнамяэ.

Свинка Нюша. ФОТО: Konstantin Sednev

Находясь в Санкт-Петербурге просто обязательно нужно посетить скандально известную Думскую улицу, которую можно описать всего несколькими словами: алкоголь, больше охраны и... Алкоголь! Портал Elu24, на свой страх и риск, решил посетить "поле боя" и узнать, что же на самом деле происходит на Думской в субботнюю ночь.

Dumskaya peotänav Peterburis ФОТО: Elu24

16 июля в Таллинне прошел концерт легендарной американской рок-группы Guns N' Roses, который собрал 60 000 фанатов, которые ели, пили, веселились... И оставили после себя горы мусора...

ФОТО: Tairo Lutter

В субботу вечером столица Эстонии преображается. Толпы гостей и жителей Таллинна выбираются в Старый город и тут начинается веселье... Папарацци портала Elu24 прогулялись по улицам города и сняли все без прикрас.

ФОТО: Elu24

30 мая в 19.00 на Ратушной площади началось представление «Мечта века» по случаю открытия 37-х Таллиннских Дней Старого города. Романтическое представление, автором и постановщиком которого является Вахур Келлер, повествует о стремлении народа к свободе сквозь штормовые события на протяжении целого века.

ФОТО: Sander Ilvest