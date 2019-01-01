Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать1 января 2019, 10:20
1 января 2019, 10:20
Уходящий 2018 год был насыщенным на события в сфере музыки и кино. Отгремели десятки различных музыкальных премий, кинопремий, состоялись масштабные кинопремьеры, за которыми следил весь мир.
Портал Elu24 предлагает взглянуть на 2018 год через объективы наших фотографов. Поехали!
Так на площади Вабадузе встречали 2018 год!
В начале года портал Elu24 решил показать жителям Эстонии, в каких домах живут местные знаменитости. Страсти после публикации этого материала до сих пор так и не утихли...
25 января в Saku Suurhall прошло вручение музыкальных премий за прошлый год - Eesti Muusikaauhinnad 2018. В зале собрались самые яркие и знаменитые. Первую награду за вклад в эстонскую музыку вручила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Обладателем этой награды стала группы 2 QUICK START.
Первокурсники из Финляндии устроили сумасшедшую вечеринку в столице Эстонии.
Пожалуй, один из самых целомудренных кадров, сделанных фотографом Elu24 на фестивале эротики Erots 2018.
Kraftwerk 3D концерт, который проходил в Saku Suurhall.
В феврале в последний путь проводили эстонскую эстрадную певицу Хели Ляэтс. На церемонию пришел Эдгар Сависаар с Еленой Валме.
Эмоции Элины Нечаевой, когда она узнала, что будет представлять Эстонию на «Евровидении».
Трагичная гибель эстонской телеведущей Сигне Лахтейн стала полной неожиданностью для ее близких и коллег.
Одна из участниц конкурса «Мисс Рапламаа».
Весной Эстонию посетили кронпринц и кронпринцесса Норвегии.
Концерт Брайана Адамса в Saku Suurhall.
Поддержке, которую оказали Элине Нечаевой в финале «Евровидения» можно только позавидовать!
Предприниматель и председатель Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа решил поделиться со всеми «универсальной энергией любви» и для этого собрал всех желающих в центре отдыха Адила для проведения обряда.
Eestit külastanud Dubai kroonprints pani vallalistel naistel südame kiiremini põksuma ja fotograafid teda taga ajama.
В мае 2018 года принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум посетил Таллинн. Отметим, что он, пожалуй, самый завидный жених арабского мира. Его часто сравнивают с диснеевским Аладдином.
2018 oli kahtlemata kahe staari aasta: Nublu ja superstaarisaate võitnud Uudo Sepa.
Уудо Сепп только что узнал, что победил в шоу «Эстония ищет суперзвезду»
А так выглядело Певческое поле во время Õllesummer...
Эстонский рэпен AROP принял участие в Borjomi Surf Challenge... И победил!
Летом 2018 умер известный эстонский певец Райво Рятте. Обстоятельства его смерти до сих остаются для многих загадкой...
Концерт музыканта Mick Moon на фестивале Positivus в Латвии.
Райво Тамм не пытался скрыть эмоции, прийдя к финишу!
Примерно так остужали пыл гости фестиваля Weekend в Пярну...
Американка Лиция Прен является большой поклонницей эстонского творчества. Девушка приехала в Таллинн, чтобы посетить фестиваль We Love the 90s, где ее очень тепло приняли!
На фото справа - автомобиль Яака Мадисона в 2018 году, а слева - в 2015 году.
Хэллоуин по-эстонски. Натурщица разделась до трусов перед художниками в заброшенном здании на улице Копли.
В сентябре мы познакомили вас с самым необычным экскурсоводом в Эстонии! Монах, викинг или крестоносец – нарвитянин Александр Опенко часто и сам не знает, в каком образе он появится на следующей экскурсии по Нарве и ее достопримечательностям.
4 декабря, группа «Руки Вверх!» выступала на сцене Saku Suurhall в Таллинне.
1 декабря в Таллинне открылся первый в стране сад тропических бабочек!
Наташа Королева покорила женские и мужские сердца во время сольного концерта в Таллинне, представив шоу-программу «Магия Л».
Перед Новым годом мы решили получше познакомиться с символом 2019 года! Свинка Нюша проживает в Ласнамяэ.
Находясь в Санкт-Петербурге просто обязательно нужно посетить скандально известную Думскую улицу, которую можно описать всего несколькими словами: алкоголь, больше охраны и... Алкоголь! Портал Elu24, на свой страх и риск, решил посетить "поле боя" и узнать, что же на самом деле происходит на Думской в субботнюю ночь.
16 июля в Таллинне прошел концерт легендарной американской рок-группы Guns N' Roses, который собрал 60 000 фанатов, которые ели, пили, веселились... И оставили после себя горы мусора...
В субботу вечером столица Эстонии преображается. Толпы гостей и жителей Таллинна выбираются в Старый город и тут начинается веселье... Папарацци портала Elu24 прогулялись по улицам города и сняли все без прикрас.
30 мая в 19.00 на Ратушной площади началось представление «Мечта века» по случаю открытия 37-х Таллиннских Дней Старого города. Романтическое представление, автором и постановщиком которого является Вахур Келлер, повествует о стремлении народа к свободе сквозь штормовые события на протяжении целого века.