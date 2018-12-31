Роскошный Новый год: Андрей Малахов сделал жене подарок за 125 тысяч евро!

Хотя до нового года еще несколько дней, многие уже радуют подарками своих близких. Например, телеведущий Андрей Малахов уже поздравил с праздником жену Наталью Шкулеву. Он сделал ей роскошный подарок на праздники: новый автомобиль — черный Mercedes S-класса, приблизительная стоимость которого — около 125 тысяч евро.