Роскошный Новый год: Андрей Малахов сделал жене подарок за 125 тысяч евро!
31 декабря 2018, 14:00
Хотя до нового года еще несколько дней, многие уже радуют подарками своих близких. Например, телеведущий Андрей Малахов уже поздравил с праздником жену Наталью Шкулеву. Он сделал ей роскошный подарок на праздники: новый автомобиль — черный Mercedes S-класса, приблизительная стоимость которого — около 125 тысяч евро.
Шикарным подарком Наталья похвасталась в Stories Instagram, еще раз опровергнув слухио том, что они с мужем переживают сложный период в отношениях и планируют разойтись.
Напомним, Андрей и Наталья поженились в 2011 году. Летом прошлого года стало известно, что влюбленные ждут прибавления в семье. А в ноябре 2017 году у пары родился сын Александр.