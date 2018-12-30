Вот максимальное количество соли, которое можно потреблять без ущерба для здоровья

Но это правда, что слишком много натрия может навредить вашему сердцу. Кроме того, соль удерживает воду, а дополнительное накопление жидкости может повысить ваше кровяное давление, тем самым повышая риск сердечных заболеваний и инсульта.

Исследователи обнаружили, что у женщин в постменопаузе, у которых в рационе было больше всего натрия, вероятность переломов костей в четыре раза выше,чем у тех, кто ел меньше всего.

Итак, как вы сохранять здоровый баланс?

Соль. Иллюстративное фото. ФОТО: SCANPIX

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует, чтобы ежедневное потребление натрия в идеале составляло менее 1500 мг и не более 2300 мг. (Для сравнения: одна чайная ложка соли содержит около 2300 мг).

Некоторые эксперты, в том числе Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), думают, что вы можете спокойно съесть и тот максимум (2300 мг), если вы здоровы и моложе 51 года.

Но если вы старше, афроамериканец или у вас высокое кровяное давление, диабет или заболевание почек – суточная норма должна составлять 1500 мг.

К сожалению, среднестатистический человек значительно превышает оба этих числа. Согласно AHA, он потребляет 3400 мг натрия в день – это означает, что мы все должны выучить одну или две хитрости о том, как уменьшить потребление натрия.

Как снизить ежедневное потребление натрия?

ФОТО: Mait Kulasalu

Ограничение количества соли, которую вы добавляете в пищу, - отличное начало для контроля ваших показателей. Но это не самая большая проблема. Представьте только, сколько соли в запакованной обработанной пище! К примеру, американцы получают колоссальные 71% своего суточного натрия из обработанных продуктов, сообщает CDC.

Самый большой преступник, скрывающийся в наших кладовых: хлеб. Это может показаться странным, если учесть, что один ломтик содержит около 150 мг натрия. Но есть же множество людей, которые постоянно едят хлеб – без него не проходит ни один прием пищи.

И хлеб не единственный преступник: консервированные супы и овощи, замороженные обеды и мясные деликатесы имеют высокое содержание натрия, равно как и такие, казалось бы, полезные продукты, как спортивные напитки и творог.