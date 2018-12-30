Ой-ой! Звезда реалити-шоу забыла, что ей 43 года и надела прозрачный купальник

Ой-ой! Звезда реалити-шоу забыла, что ей 43 года и надела прозрачный купальник18+
30 декабря 2018, 16:25
Это содержание предназначено только для взрослых.
Звезда телешоу и модель Френчи Морган решила доказать и своим поклонникам, и ненавистникам, что и в 43 года можно показаться перед камерой в прозрачном купальнике.
Френчи родом из Франции, но сейчас большую часть своего времени она проводит в США, где наслаждается солнечной погодой и беззаботным образом жизни. Так, недавно она провела очередную фотосессию на пляже.