Вс, 30.12.2018
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  • Ой-ой! Звезда реалити-шоу забыла, что ей 43 года и надела прозрачный купальник

Ой-ой! Звезда реалити-шоу забыла, что ей 43 года и надела прозрачный купальник
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ФОТО: Vida Press

Звезда телешоу и модель Френчи Морган решила доказать и своим поклонникам, и ненавистникам, что и в 43 года можно показаться перед камерой в прозрачном купальнике. 

ФОТО: Vida Press

Френчи родом из Франции, но сейчас большую часть своего времени она проводит в США, где наслаждается солнечной погодой и беззаботным образом жизни. Так, недавно она провела очередную фотосессию на пляже.

ФОТО: Vida Press

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