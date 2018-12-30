Худший муж по знаку Зодиака – вот кто он!

Есть такие мужчины, за которых выходить замуж — себе дороже. И гвоздь забить они не смогут, и зарплату не принесут, и с детишками и котом их дома не оставишь... в общем, одни разочарования. Астрологи эзотерического сервиса Astro7.ru составили рейтинг!
Близнецы
На первом месте у нас Близнецы. Такой муж как Дед Мороз — все в него верят, но никто его не видел. Как только он окажется нужен жене, пакет с мандаринами и шампанским на седьмой этаж донести или дров наколоть, его нет, а когда не нужен — тут он, родимый. Терпеть Близнеца можно только из-за того, что он умен, весел и исключительно хорош в постели. В качестве добытчика денег для семьи, “забивателя гвоздей” и отца детишек, Близнецы так себе, не очень.
Рыбы
Рыбам нужна не жена, а заботливая мамочка. “Я устал, хочу на ручки!”, — скажет он своей любимой, как только переступит вечером порог дома, и ей, родимой, ничего не останется как подать ему горячего грибного супчика, утереть скупую мужскую слезу и прижать к теплой груди. Если жена смирится с этой ролью и овладеет мастерством кнута и пряника, периодически наказывая за шалости, и давая конфетку за хорошее поведение, то все у них в семье будет хорошо.
Стрелец
В муже-Стрельце, казалось бы, сочетается несочетаемое — он романтичный, но практичный, мужественный, но нежный, хорош в постели и любит детей. Но это ровно до того момента, пока он не заскучает. Как только жена и детишки наскучат, Стрелец соберет свои три пары носков и трусов в чемодан и упорхнет в… ЗАГС с новой женой. Выходить за него замуж можно только тогда, когда в его паспорте не будет места для штампов — есть шанс, что разводиться ему тоже наскучит.
Скорпион
Выходить замуж за Скорпиона можно только тем, кто знает наизусть все диалоги из “Пятьдесят оттенков серого”. Это настоящий тиран, у которого есть только два мнения: его и неправильное. Он посадит свою жену в клетку, не всегда золотую, и как только она начнет ему перечить, тут же отправит в пыточную, которой позавидует сама Дакота Джонсон. Так что ей остается только молчать, периодически вставляя в его монолог: “Да, милый”, варить супчики, вести дом и воспитывать детей.
Рак
“Он у тебя такой молодец! Таких больше не делают”, - твердят подруги жены Рака, а она все никак не может решиться развенчать миф. Как же его тут развенчаешь, когда все доказательства налицо: симпатичный, харизматичный, жену и детей любит, на руках носит, подарки дарит, а как его бабушки у подъезда уважают… Но все это там, на публике, а дома муж-Рак — это вылитый Сергей Юрьевич Бирюков, который в “Нашей Раше” с телевизором разговаривает, сидя на диване и попивая пиво.
Овен
Муж-Овен — вылитый Сергей Шнуров. Это эгоист, грубиян и скандалист, и если бы не жена, то он давно бы умер от язвы желудка, объевшись замороженными пельменями. От такого мужа в хозяйстве никакого толку, он будет кормить детей и кота все теми же пельменями, которые чудом сохранились со времен его холостяцкой жизни. Но зато Овен считает, что его жена самая лучшая женщина в мире, и переубедить его, барана, в этом просто нереально.
Водолей
Тут все зависит от мастерства женщины, которой он попался в руки. В неумелых руках муж-Водолей будет закапывать пиастры на Поле Чудес в компании лисы Алисы и кота Базилио, и никакого толку в хозяйстве, естественно, от него не будет. Но немного обтесав его, попилив и постучав, можно превратить его в богатенького Буратино. Бонус — природная неприхотливость, чувство юмора и легкий характер базовой комплектации останутся и после тюнинга.
Телец
Преданный, заботливый, практичный, не склонный к изменам, детишек любит, домой продукты из супермаркета носит — казалось бы, такого мужа днем с огнем не сыскать. Пока вы не доведете Тельца до белого каления своими выходками, он будет ласковым, ручным и послушным. А так как терпения им не занимать, то своим: “Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что” вы его особо не расстроите. От такого занудства хочется на Луну выть, но что поделаешь.
Весы
Это такой муж, который будет носить кофе в постель своей жене еще с десяток лет после свадьбы. Весы романтичны, умеют комплимент сказать, когда нужно, или устроить такое страстное примирение после скандала, что Близнецы отдыхают. И все в них хорошо, и налево они не ходят, и женскую душу понимают, а вот тарелки после себя мыть и пылесосить в квартире их не обучишь. Советуем брать такого мужа в комплекте с посудомоечной машиной и роботом-пылесосом.
Козерог
Муж-Козерог — настоящий полковник. В дорогом, идеально скроенном и отутюженном костюме, на хорошей машине, при деньгах, не урод... у него только один недостаток — он слишком хорош, чтобы быть одиноким. При нем состоит штат красоток модельной внешности, которые надеются прибрать к рукам сердце и кошелек Козерога, несмотря на то, что он явно не желает связывать себя узами брака. Та, которая доведет его, правдами и неправдами, до ЗАГСа, получит джек-пот.
Лев
Львы берут в жены писаных красавиц или женщин, которые смогли убедить их в том, что они такими являются. Если жена будет хвалить-нахваливать своего любимого, он будет цвести и пахнуть, баловать ее подарками, носить на руках, исполнять капризы, в целом, вести себя так, как ведет себя отец единственной дочери. Лев будет хвастаться женой перед друзьями и сетовать на то, что она спускает на красоту годовой бюджет Науру с намеком: “Каков я! Могу себе позволить!”.
Дева
Умен, воспитан, чистюля и педант, внимателен, недурен собой, неплохо зарабатывает, умеет отличить пылесос от пароочистителя — такой себе мистер Дарси. Всем, кто пересмотрел Бриджит Джонс вдоль и поперек, советуем ловить в сети Деву. Он неплох в роли мужа, жену и детишек любит, если налево ходит, то так, что никто и никогда не узнает. Нудноват, правда, временами, все ему идеальное подавай, рубашки выглаженые и супчик с белыми грибами, но, куда уж тут — без ложки дегтя в бочке меда никуда.