Худший муж по знаку Зодиака – вот кто он!

Близнецы

На первом месте у нас Близнецы. Такой муж как Дед Мороз — все в него верят, но никто его не видел. Как только он окажется нужен жене, пакет с мандаринами и шампанским на седьмой этаж донести или дров наколоть, его нет, а когда не нужен — тут он, родимый. Терпеть Близнеца можно только из-за того, что он умен, весел и исключительно хорош в постели. В качестве добытчика денег для семьи, “забивателя гвоздей” и отца детишек, Близнецы так себе, не очень.

Рыбы

Рыбам нужна не жена, а заботливая мамочка. “Я устал, хочу на ручки!”, — скажет он своей любимой, как только переступит вечером порог дома, и ей, родимой, ничего не останется как подать ему горячего грибного супчика, утереть скупую мужскую слезу и прижать к теплой груди. Если жена смирится с этой ролью и овладеет мастерством кнута и пряника, периодически наказывая за шалости, и давая конфетку за хорошее поведение, то все у них в семье будет хорошо.

Стрелец

В муже-Стрельце, казалось бы, сочетается несочетаемое — он романтичный, но практичный, мужественный, но нежный, хорош в постели и любит детей. Но это ровно до того момента, пока он не заскучает. Как только жена и детишки наскучат, Стрелец соберет свои три пары носков и трусов в чемодан и упорхнет в… ЗАГС с новой женой. Выходить за него замуж можно только тогда, когда в его паспорте не будет места для штампов — есть шанс, что разводиться ему тоже наскучит.

Скорпион

Выходить замуж за Скорпиона можно только тем, кто знает наизусть все диалоги из “Пятьдесят оттенков серого”. Это настоящий тиран, у которого есть только два мнения: его и неправильное. Он посадит свою жену в клетку, не всегда золотую, и как только она начнет ему перечить, тут же отправит в пыточную, которой позавидует сама Дакота Джонсон. Так что ей остается только молчать, периодически вставляя в его монолог: “Да, милый”, варить супчики, вести дом и воспитывать детей.

Рак

“Он у тебя такой молодец! Таких больше не делают”, - твердят подруги жены Рака, а она все никак не может решиться развенчать миф. Как же его тут развенчаешь, когда все доказательства налицо: симпатичный, харизматичный, жену и детей любит, на руках носит, подарки дарит, а как его бабушки у подъезда уважают… Но все это там, на публике, а дома муж-Рак — это вылитый Сергей Юрьевич Бирюков, который в “Нашей Раше” с телевизором разговаривает, сидя на диване и попивая пиво.

Овен