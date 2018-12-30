Фото: легендарного эстонского артиста проводили в последний путь
30 декабря 2018, 12:31
В среду, 26 декабря, на 78-м году жизни скончался популярный эстонский певец Юллар Йорберг. Сегодня в Тарту состоялось прощание со знаменитым артистом.
По словам менеджера певца Меэлиса Михельсона, смерть наступила в результате внезапного расстройства здоровья.
Известный под именем Йорпа певец в течение своей многолетней творческой деятельности выпустил несколько десятков альбомов и записал более 600 песен.
Карьера Йорберга началась в 1967 году в ресторане Kaseke, где он выступил со своим другом и уже на следующий день был приглашен на работу.
«Работа была нужна, и я подумал, что если сейчас не начну петь, то кто знает, когда наступит это время», – сказал Йорберг на радиостанции Vikerraadio на свое 75-летие.