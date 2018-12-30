Вс, 30.12.2018
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  • Фото: Любовь Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь

Фото: Любовь Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь

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Singer Lyubov Uspenskaya

ФОТО: Sergey Velichinskyi / RIA Novosti

27 декабря в ДС «Мегаспорт» прошла премьера сказки на льду «Аленький цветочек», идейной вдохновительницей которой выступила Татьяна Навка. Она же исполнила в ней и главную роль, пишет Woman.ru.

Напомним, недавно дочь певицы упала с велосипеда на отдыхе в Коста-Рике, сломала челюсть с двух сторон и потеряла пять зубов.

Сейчас девушка проходит длительную реабилитацию. Рядом с ней находится ее любящая мама Любовь Успенская. Помогает справиться с трудным жизненным периодом Татьяне искусство – она пишет картины. Ранее девушка устроила откровенную фотосессию: измазалась в краске и позировала обнаженной. Снимки раскритиковали недоброжелатели Плаксиной.

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