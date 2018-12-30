Фото: Любовь Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь

Напомним, недавно дочь певицы упала с велосипеда на отдыхе в Коста-Рике, сломала челюсть с двух сторон и потеряла пять зубов.

Сейчас девушка проходит длительную реабилитацию. Рядом с ней находится ее любящая мама Любовь Успенская. Помогает справиться с трудным жизненным периодом Татьяне искусство – она пишет картины. Ранее девушка устроила откровенную фотосессию: измазалась в краске и позировала обнаженной. Снимки раскритиковали недоброжелатели Плаксиной.