Фото: Любовь Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь
30 декабря 2018, 10:54
27 декабря в ДС «Мегаспорт» прошла премьера сказки на льду «Аленький цветочек», идейной вдохновительницей которой выступила Татьяна Навка. Она же исполнила в ней и главную роль, пишет Woman.ru.
Напомним, недавно дочь певицы упала с велосипеда на отдыхе в Коста-Рике, сломала челюсть с двух сторон и потеряла пять зубов.
Сейчас девушка проходит длительную реабилитацию. Рядом с ней находится ее любящая мама Любовь Успенская. Помогает справиться с трудным жизненным периодом Татьяне искусство – она пишет картины. Ранее девушка устроила откровенную фотосессию: измазалась в краске и позировала обнаженной. Снимки раскритиковали недоброжелатели Плаксиной.
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