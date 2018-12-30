Продолжила петь: на концерте Игги Азалии танцовщица лишилась чувств, но шоу не прекратилось
Певица Игги Азалия проигнорировала танцовщицу, которая потеряла сознание прямо на сцене, из-за чего ее осудили в Соцсетях. Об этом сообщает издание Mirror.
Азалия выступала на стадионе в Рио-де-Жанейро, когда одна из танцовщиц потеряла сознание на сцене. Несмотря на случившееся, певица невозмутимо продолжила концерт. Поклонникам поступок Азалии не понравился: они обвинили ее в черствости и равнодушии.
В «Инстаграме» певица поспешила оправдаться за свой поступок. На сцене она посчитала, что танцовщица всего лишь подвернула лодыжку. Азалия подчеркнула, что с девушкой сейчас все хорошо.
«Из-за света и жары у нее случился приступ, но за кулисами она почувствовала себя намного лучше», – рассказала артистка.
Игги Азалия – популярная американская исполнительница в жанре хип-хоп. Среди известных треков певицы есть такие, как Fancy, Black Widow, Kream, Savior, Pretty Girls и другие.