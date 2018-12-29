Виктория Боня шокировала откровениями, как она ходила на похороны и целовала покойника ради развлечения

В рамках шоу Ирины Чесноковой «Бар в большом городе» российская теледива рассказала о том, как ходила на поминки незнакомых ей людей исключительно потому, что ей было «нечего делать».

По словам Бони, она росла в маленьком городе Краснокаменске Читинской области, где просто не было возможностей для развлечения. Тогда она с подругой придумала оригинальный способ интересно провести время – девушки стали ходить на чужие похороны.

«И мы, значит, выходим с моей подругой и слышим – похороны где-то. У нас в маленьких городах похороны всегда на улице и всегда с музыкой. Я говорю: Ну, пойдем, на поминки сходим. Мы ходили так несколько раз. Мы пристраиваемся в эту панихиду, которая идет, садимся в автобус, едем на кладбище...» - говорит Боня смеясь в голос, добавив, что для нее тогда подобные развлечения были нормой.

При этом однажды Боня даже поцеловала неизвестного ей покойника в лоб, чтобы «слиться» с толпой гостей. По ее словам после завершения траурных церемоний они с подругой шли на поминки, где еда оказывалась невкусной.