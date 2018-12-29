СМИ: домашнего тирана Марата Башарова в детстве избивала мать

СМИ продолжают обсуждать новый эпизод рукоприкладства актера Марата Башарова по отношению к своей жене Елизавете Шевырковой. Ранее брат девушки рассказал о том, что пьяный актер напал на свою супругу в лифте и сломал ей нос, пишет TopNews .

По мнению журналистов, причиной столь жестокого поведения Башарова может являться тот факт, что сам он часто терпел побои со стороны своей матери. Психологи рассказали, что мать в семье Башарова была главной и вела себя как тиран. Марат рос тихим и зажатым ребенком, и очень боялся свою мать, которая часто избивала его ремнем. По признанию актера, порой травмы были такими серьезными, что он даже не мог сидеть.