Домашнего тирана Марата Башарова в детстве избивала мать

Журналисты нашли объяснение поведению знаменитого актера, а также выяснили, почему его жена не стала заявлять в полицию на побои.
СМИ продолжают обсуждать новый эпизод рукоприкладства актера Марата Башарова по отношению к своей жене Елизавете Шевырковой. Ранее брат девушки рассказал о том, что пьяный актер напал на свою супругу в лифте и сломал ей нос, пишет TopNews.
По мнению журналистов, причиной столь жестокого поведения Башарова может являться тот факт, что сам он часто терпел побои со стороны своей матери. Психологи рассказали, что мать в семье Башарова была главной и вела себя как тиран. Марат рос тихим и зажатым ребенком, и очень боялся свою мать, которая часто избивала его ремнем. По признанию актера, порой травмы были такими серьезными, что он даже не мог сидеть.
Во взрослом возрасте он также боялся перечить своей матери. Он даже не позволял себе закурить при ней. Как утверждает Vistanews, из-за властной женщины страдала бывшая избранница Башарова – фигуристка Татьяна Навка. Известно, что олимпийская чемпионка не понравилась матери актера и другим татарам из общины Башарова.