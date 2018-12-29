Вещи, которых не должно быть в доме у разных знаков Зодиака

Дева (22 августа – 23 сентября)

Деву отличает тяга к простоте и практичности. Слишком дорогие вещи не будут радовать представителя данного знака, скорее станут вызывать беспокойство и напоминать о бессмысленных вложениях. К тому же, Девы любят, когда внимание гостей дома приковано к ним, а не к предметам мебели или бездушным вещам. А если Девам подарить предмет мебели, который им не по нраву, но из уважения к дарителю они не смогут избавиться от подарка, эти люди будут испытывать настоящее мучение. Поэтому, старайтесь дарить Девам предметы интерьера только в том случае, когда уверены, что они им понравятся.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Грубые и прямолинейные предметы с острыми углами совершенно не подходят представителям знака Весы. Если в них нет плавности линий, если отсутствует изящество, а их созерцание не вызывает вдохновения, от таких вещей стоит поскорее избавиться. Они не принесут гармонии в семью Весов, и даже наоборот, начнут подавлять творческое начало личностей данного знака. К тому же в доме Весов не должно быть холодных, металлических предметов. Их стоит заменить теплыми, приятными на ощупь.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Каждый предмет в доме Скорпион должен иметь историю, о которой можно рассказать гостям своего дома. Такие вещи Скорпион любит, и хранит их как ценнейшие находки в своей жизни. А вот простых вещей, о которых нечего рассказать, в доме быть не должно. Помимо этого, в доме Скорпиона не должно быть полумрака, например, одной люстры, дающей мало света. Каждая комната в доме этого человека должна сиять россыпью огней и создавать настроение. Важно, чтобы свет можно было регулировать, от делового, до романтичного.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Для Стрельца важны даже не сами вещи, а их расположение в доме. Представитель данного знака не терпит бардака и приходит в ярость, когда его любимые вещи лежат не на своих местах, а разбросаны по всему жилищу. Кроме того, на многочисленных полочках, которых довольно много у Стрельцов, не должно быть пыли. Чистота и порядок – вот залог гармонии Стрельца. В такой обстановке он может, и принимать гостей, и созерцать природу за окном в одиночестве с чашечкой кофе.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Старые вещи не для Козерога. Этот человек не воспринимает раритетные, винтажные или поношенные вещи, которые у других вызывают чувство умиления и мысленно отправляют в беззаботное прошлое. В общем, всевозможный хлам должен навсегда покинуть жилище Козерога. Помимо этого, представителю данного знака не понравятся простые вещи, не несущие мысли и не заставляющие задуматься. Им нужны «вещи в себе» такие же загадочные и привлекательные, как и сам Козерог.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей – самый большой оригинал среди знаков Зодиака, а потому его жилище не должно быть похоже на миллионы типовых квартир и домов. Вещи, которые вы можете встретить в любом другом доме, явно не для Водолея. Можно смело избавляться от них. Для того, чтобы чувствовать себя гармонично, Водолею необходимы оригинальные, изысканные вещицы. Пусть она будет одна, но такая, которая вызовет восхищение! Наконец, в доме Водолея не должно быть душно, а потому планируя интерьер, заранее продумайте способ проветривания помещений.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)