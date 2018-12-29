Вещи, которых не должно быть в доме у разных знаков Зодиака

Давайте узнаем, какие вещи не должны находиться в доме у того или иного знака Зодиака, если он желает жить в гармонии, пишет Cluber.
На наше физическое состояние и настроение влияют самые разные мелочи, в том числе находящиеся дома вещи. К одним мы просто привыкли, другие гармонично вписываются в интерьер, а от третьих были бы рады избавиться, да только они являются подарком, и мы вынуждены хранить их, чтобы не обидеть близких людей.
А ведь каждая такая вещь оказывает серьезное влияние на нашу жизнь. Согласно фэн-шуй, от некоторых вещей стоит избавиться, если мы хотим сохранить гармонию со своими близкими, желаем чтобы дом был полной чашей, и хотим избежать бытовых проблем.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен – человек практичный, а потому в его доме нет места непрактичным вещам, которые просто пылятся на полках. К ним можно отнести всевозможные статуэтки и вазы, особенно изготовленные из хрупких материалов, вроде стекла или керамики. Вообще, если предметами нельзя пользоваться, если они предназначены лишь для того, чтобы услаждать взгляд, Овну они не подходят. Замените их крепкими, лучше металлическими предметами, от которых будет хотя бы какая-то польза. Они доставят вам гораздо больше удовольствия.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Домашний интерьер является предметом гордости для Тельца, а потому все здесь должно быть подчинено одному стилистическому решению. В доме этого человека нет, и не может быть ничего лишнего, выбивающегося из общей композиции. При этом Тельцам не следует держать дома дешевые вещи, особенно подделки известных брендов. Они будут выглядеть безвкусно и с головой выдавать желание хозяина выглядеть богаче, чем он есть, что уж точно не принесет ему, ни счастья, ни славы.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
В доме Близнеца не должно быть случайных вещей. Бывает, к примеру, Близнец получает в подарок красивый предмет интерьера, который совершенно не подходит стилистическому решению этого человека и выглядит несуразно. От таких предметов нужно избавляться как можно быстрее, ведь они будут нарушать гармонию в жилище Близнеца, и приносить хозяину одно лишь беспокойство. Представитель данного знака должен выбирать вещи для своего дома исключительно сам, и даже домочадцы перед покупкой должны интересоваться мнением этого человека, чтобы не было проблем.
Рак (22 июня – 22 июля)
Ракам рекомендуется избавиться от компьютера и телевизора, то есть тех вещей, которые отвлекают этого человека от созидательной деятельности и работы над собой. Если же вы не готовы избавиться от компьютерной и телевизионной техники, уберите ее хотя бы из кухни и спального помещения. В противном случае из вашего дома уйдет гармония, а за ней и семейное счастье. В то же время в вашем доме как можно чаще должна играть приятная, расслабляющая музыка, которая прогонит тоску и настроит на нужный лад.
Лев (23 июля – 21 августа)
Львы – личности экстравагантные, а потому вы не удивитесь, увидев на полу их дома шкуру медведя, старинный камин или винтажное кресло-качалку. А вот скучные, дешевые и совершенно банальные вещи вызовут полное непонимание гостей, и неприятие самого Льва. От таких вещей нужно как можно быстрее избавиться! Кстати, стены дома не должны быть слишком яркими и вызывающими, чтобы не отвлекать внимания от ценных и эксклюзивных предметов интерьера, да и от самого хозяина дома.
Дева (22 августа – 23 сентября)
Деву отличает тяга к простоте и практичности. Слишком дорогие вещи не будут радовать представителя данного знака, скорее станут вызывать беспокойство и напоминать о бессмысленных вложениях. К тому же, Девы любят, когда внимание гостей дома приковано к ним, а не к предметам мебели или бездушным вещам. А если Девам подарить предмет мебели, который им не по нраву, но из уважения к дарителю они не смогут избавиться от подарка, эти люди будут испытывать настоящее мучение. Поэтому, старайтесь дарить Девам предметы интерьера только в том случае, когда уверены, что они им понравятся.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Грубые и прямолинейные предметы с острыми углами совершенно не подходят представителям знака Весы. Если в них нет плавности линий, если отсутствует изящество, а их созерцание не вызывает вдохновения, от таких вещей стоит поскорее избавиться. Они не принесут гармонии в семью Весов, и даже наоборот, начнут подавлять творческое начало личностей данного знака. К тому же в доме Весов не должно быть холодных, металлических предметов. Их стоит заменить теплыми, приятными на ощупь.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Каждый предмет в доме Скорпион должен иметь историю, о которой можно рассказать гостям своего дома. Такие вещи Скорпион любит, и хранит их как ценнейшие находки в своей жизни. А вот простых вещей, о которых нечего рассказать, в доме быть не должно. Помимо этого, в доме Скорпиона не должно быть полумрака, например, одной люстры, дающей мало света. Каждая комната в доме этого человека должна сиять россыпью огней и создавать настроение. Важно, чтобы свет можно было регулировать, от делового, до романтичного.
Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Для Стрельца важны даже не сами вещи, а их расположение в доме. Представитель данного знака не терпит бардака и приходит в ярость, когда его любимые вещи лежат не на своих местах, а разбросаны по всему жилищу. Кроме того, на многочисленных полочках, которых довольно много у Стрельцов, не должно быть пыли. Чистота и порядок – вот залог гармонии Стрельца. В такой обстановке он может, и принимать гостей, и созерцать природу за окном в одиночестве с чашечкой кофе.
Козерог (23 декабря – 20 января)
Старые вещи не для Козерога. Этот человек не воспринимает раритетные, винтажные или поношенные вещи, которые у других вызывают чувство умиления и мысленно отправляют в беззаботное прошлое. В общем, всевозможный хлам должен навсегда покинуть жилище Козерога. Помимо этого, представителю данного знака не понравятся простые вещи, не несущие мысли и не заставляющие задуматься. Им нужны «вещи в себе» такие же загадочные и привлекательные, как и сам Козерог.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей – самый большой оригинал среди знаков Зодиака, а потому его жилище не должно быть похоже на миллионы типовых квартир и домов. Вещи, которые вы можете встретить в любом другом доме, явно не для Водолея. Можно смело избавляться от них. Для того, чтобы чувствовать себя гармонично, Водолею необходимы оригинальные, изысканные вещицы. Пусть она будет одна, но такая, которая вызовет восхищение! Наконец, в доме Водолея не должно быть душно, а потому планируя интерьер, заранее продумайте способ проветривания помещений.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
В доме Рыб не должно быть темно и уныло. Представители этого зодиакального знака обожают природу и солнечный свет, а потому им не подходят маленькие окна и форточки. В доме Рыб должны быть настоящие витражи, которые можно распахнуть, впустив в дом свежий воздух. И никаких жалюзи! Кондиционер также не впишется в интерьер этого человека – только натуральный свежий воздух! А еще, Рыбы чувствуют себя неуютно среди грубых металлических предметов с острыми углами. Им по душе что-то теплое, изящное и вычурное, то, что хочется потрогать руками, к примеру, текстиль или шелк.